Защитить свою память. В Минске презентовали монографию «Исторический подлог: кто и как искажает правду о Второй мировой войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В книге не просто факты, а прогноз на будущее от автора: что будет, если мы не сможем защитить историческую правду. Попытки фальсифицировать историю коллективный Запад предпринимает уже не первый год, еще со времен холодной войны. Сейчас это только усиливается. Западные страны присваивают себе Победу во Второй мировой войне, искажают факты, выдавая выгодные для них версии за истину. Такие псевдонаучные теории проникают и в систему образования, где молодым людям преподносят искаженную историю.

Валерий Суряев, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Беларуси: В конечном итоге они используют фальсификацию истории в своих меркантильных интересах, в политических целях. Для чего это им нужно? Ослабление Союзного государства Беларуси и России. Ослабление влияния на международные дела. И устранение геополитических конкурентов в мире.

Наталия Горбатова, начальник 5-го научно-исследовательского управления НИИ Вооруженных Сил Беларуси:

На историческую тематику писали и какие-то псевдоисторики. Особенно в середине 90-х годов у нас было это очень популярное направление. Никто их не опровергал. И на сегодня, когда для молодого поколения информационное поле очень большое, проблема не в том, как получить информацию, проблема в том, как ее правильно проанализировать и получить все-таки правильный взгляд, сформировать мнение об определенных обстоятельствах, которые влияли на судьбу нашей страны, нашего народа.

В книге опубликованы данные ряда соцопросов, проведенных в странах Европы. Так, например, более 60 % респондентов во Франции уверены, что победителем во Второй мировой войне стали США. В Германии около 50 % опрошенных оказались сторонниками этой версии.