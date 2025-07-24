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Тему производственного травматизма обсудили на выездном заседании комиссии при Мингорисполкоме

24 июля 2025 07:34
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Работник должен ответственно относиться к своему здоровью и жизни. Эту тему обсудили на выездном заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Мингорисполкоме. Тема актуальна, поскольку за первое полугодие на предприятиях и в организациях Минска уровень производственного травматизма вырос на 13 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему производственного травматизма обсудили на выездном заседании комиссии при Мингорисполкоме-2

Заседание прошло в Центре охраны труда. Это интерактивная площадка, где с помощью современных тренажеров специалисты предприятий совершенствуют навыки работы на высоте, учатся оказывать пострадавшим первую помощь.

Тему производственного травматизма обсудили на выездном заседании комиссии при Мингорисполкоме-4

Мария Шумская, начальник Центра охраны труда ГПО «Минстрой»:
На сегодня мы обучили уже порядка 900 слушателей. Это и рабочие, и руководители линейные, мастера, прорабы, производители работ, инженеры по охране труда. Все наши образовательные программы максимально практикоориентированные. И наша материальная техническая база позволяет провести обучение, максимально погрузив слушателей в реальные условия выполнения тех или иных работ.

Тему производственного травматизма обсудили на выездном заседании комиссии при Мингорисполкоме-6

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Разберем те факты, которые произошли в первом полугодии в городе Минске. Статистика не хорошая, поэтому нужно оперативно принимать решения и разрабатывать меры, комплексные меры для того, чтобы все-таки снизить этот негативный момент. Очень многое зависит от самого сотрудника. Он должен тоже относиться ответственно к сохранению своей жизни. Но вместе с тем мы не снимаем ответственность из субъектов хозяйствования. Мы требуем, чтобы все-таки, когда они нанимали людей, они понимали, что они работают с опасными участками.

В 2025 году мобильные группы по вопросам охраны труда провели более 500 проверок. Особое внимание – организациям, где уже были несчастные случаи.

# Надежда Лазаревич # Мария Шумская # Трудовые отношения # Правила безопасности

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