Тему производственного травматизма обсудили на выездном заседании комиссии при Мингорисполкоме

Работник должен ответственно относиться к своему здоровью и жизни. Эту тему обсудили на выездном заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Мингорисполкоме. Тема актуальна, поскольку за первое полугодие на предприятиях и в организациях Минска уровень производственного травматизма вырос на 13 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Шумская, начальник Центра охраны труда ГПО «Минстрой»: На сегодня мы обучили уже порядка 900 слушателей. Это и рабочие, и руководители линейные, мастера, прорабы, производители работ, инженеры по охране труда. Все наши образовательные программы максимально практикоориентированные. И наша материальная техническая база позволяет провести обучение, максимально погрузив слушателей в реальные условия выполнения тех или иных работ.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Разберем те факты, которые произошли в первом полугодии в городе Минске. Статистика не хорошая, поэтому нужно оперативно принимать решения и разрабатывать меры, комплексные меры для того, чтобы все-таки снизить этот негативный момент. Очень многое зависит от самого сотрудника. Он должен тоже относиться ответственно к сохранению своей жизни. Но вместе с тем мы не снимаем ответственность из субъектов хозяйствования. Мы требуем, чтобы все-таки, когда они нанимали людей, они понимали, что они работают с опасными участками.

В 2025 году мобильные группы по вопросам охраны труда провели более 500 проверок. Особое внимание – организациям, где уже были несчастные случаи.