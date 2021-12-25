Алексей Талай об однополых родителях: «Это всё может сделать такой удар, от которого дитё не оправится всю жизнь»

Новости Беларуси. Конституционная реформа – вопрос номер один в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо политического переустройства, белорусы ждут усиления традиционных ценностей и защиту института семьи. Это сделает наше государство устойчивым перед воздействиями извне, особенно со стороны Запада, где от своих корней давно отреклись и строят самый настоящий антимир. Григорий Азаренок продолжит тему в программе «Тайные пружины политики 2.0» вместе с паралимпийцем и выдающимся белорусом Алексеем Талаем. Григорий Азаренок, СТВ:

Год был тяжелый, но много моментов, которые нас вдохновляли, в том числе и ваши спортивные мероприятия. Но и не только. Вы активной политической деятельностью занимаетесь. И сейчас активно обсуждается наша Конституция, которую мы или примем в феврале, или не примем. Будет референдум. Расскажите, на каких позициях, принципах вы стояли? ​«Я как член Конституционной комиссии предлагал свое видение, свои правки»

Алексей Талай, паралимпиец:

Все будет зависеть от людей, правильно ты говоришь. Наша задача, чтобы плебисцит состоялся, чтобы была высокая явка. За тем мы и работаем, стараемся предложить и в редакционную комиссию. Я как член Конституционной комиссии предлагал свое видение, свои правки. В том числе, ты знаешь, я очень активно по регионам двигался, встречался с людьми, с общественностью. И продолжу обязательно. Эту работа важная, когда мы именно имели возможность услышать людей, что сегодня волнует. Предоставлялась возможность задать вопрос, внести свои предложения. А я уже как связующее звено все докладывал дальше и где-то поддерживал те или иные направления. Например, по защите наших традиционных ценностей. Очень сильно людей это беспокоит. И меня, как традиционалиста, как отца и семьянина, отца четверых детей. Действительно, здесь наши души перекликались. Григорий Азаренок:

Давайте об этом поговорим, потому что на уходящей неделе один из так называемых порталов змагарских написал: БЧБ должен идти вместе с радужным флагом, и это будет свобода. И они там рассказывают про какого-то нашего человека, который уехал к мужу в Германию, там мужчина, и так далее. То есть они четко себя обозначают. Они извращенцы, а значит мы должны им противопоставить традицию. И вы на этом настаиваете? ​«Все, что касается материнства, отцовства, детства, для нас это свято» Алексей Талай:

Абсолютно. Мы, мужчины белорусские, мужчины Беларуси, женщины порядочные, мы все должны дать четкий сигнал. Для нас все, что касается материнства, отцовства, детства, для нас это святое, для нас это фундаментально. Для нас это традиция. Григорий Азаренок:

И мы видим, что наши враги несут это знамя. ​«Усыновляют однополые семьи. И эти дети там плачут»

Алексей Талай:

А вот враги и так называемые альтернативщики как раз сюда и целят. Как будто бы специально, понимая, что, подмыв эту основу, мы рано или поздно рухнем. А рухнем куда? В руки их кукловодов, которые сегодня продвигают по всему миру эту повестку. Для нас это недопустимо. Поэтому людей это встрясло, встряхнуло. Как это можно, когда, знаете, за границей сейчас лишают, например, вследствие этой ювенальной юстиции родительских прав семьи. И приходит семья – два папы или мамы. Григорий Азаренок:

За отсутствие мандаринов могут забрать, вообще по любому поводу. Алексей Талай:

Бананов в холодильнике, да. И их усыновляют. Усыновляют однополые семьи. И эти дети там плачут, эти дети хотели бы отмотать все назад. И жалобы какие-то там сотрудникам МВД, которые они там… Папа ремешком по заднице прошелся за плохие оценки. И он бы хотел это все вернуть назад, но все, поезд ушел. И ты сейчас будешь жить с ними. Это, конечно, страшно для нас, когда мы сами уже родители, когда мы видим этих деток. Это просто немыслимо. Как можно вообще об этом думать? Люди, помните, и ад, и рай – это все существует. И Бог, и возмездие – это все есть.

Григорий Азаренок:

И по слову Евангелия, что Содом и Гоморра – мы помним, что с ними произошло. Алексей Талай:

Конечно. Все мы ответим не то что за деяния… Григорий Азаренок:

В Евангелии, кстати, мало резких слов, но про это сказано: мерзость совершаете. Алексей Талай:

Абсолютно. Григорий Азаренок:

А это очень резкие слова, для Евангелия это очень важно. Три гендерных статьи в Конституции альтернативной Тихановской. В этой Конституции, которую они там написали, три гендерные статьи. Половое просвещение. И там даже написано, что традиционные ценности не могут мешать развитию. Алексей Талай:

Главенствующую роль, так сказать.

​«Мы понимаем, что сегодня мир агрессивно настроен против нас, против Союзного государства» Григорий Азаренок:

Да, они не играют главенствующую роль и не имеют права – там так и написано практически – мешать развитию гендерных каких-то этих самых. То есть они идут с этим знаменем. Они извращенцы и они пытаются нам это навязать. Алексей Талай:

Мы должны защищаться. Мы понимаем, что сегодня мир агрессивно настроен против нас, против Союзного государства Беларуси и России. Мы знаем, что в России в том числе запрещена пропаганда среди несовершеннолетних. Мы должны уже быть не в роли догоняющих за некими демократическими ценностями. Мы должны сегодня транслировать собственную повестку, собственную позицию не только на территории Республики Беларусь, но и в мир. Этот здравый смысл, этот мужской характер. Все, что касается этих таких мощных, сильных позиций нашего лидера, они сегодня находят своего зрителя и слушателя по всему миру. Григорий Азаренок:

Вот, надо сказать, что во всем мире нормальных людей-то большинство абсолютное, 99 %, которые это не приемлют. Но они находятся под этим извращенским игом, можно сказать так. И они смотрят на нас как на пример и даже готовы, наверное, уже скоро приехать сюда и прославить Беларусь. Алексей Талай:

Более того, даже те люди, хотелось бы мягко высказаться, но среди них даже есть здравомыслящие люди, которые увидели некие нити кукловодов, которые манипулируют их сообществом. Поднимают их в бой против обычной, простой, нормальной семьи. И они выступают в качестве пушечного мяса, используясь в каких-то политических целях. Но они не понимают, кто, где центры управления. Где центры? Но они существуют. Григорий Азаренок:

И поэтому вы настаиваете на формулировках мужчина и женщина по рождению, правильно? ​«Я ни разу не слышал, чтобы дети хотели себе двух пап или двух мам» Алексей Талай:

Абсолютно. Мы понимаем, сегодня могут быть инсинуации, когда люди, поменявшие пол, могут документально числиться мужчиноженщиной и обратно, но для нас, для нашего национального кода недопустимо. Сколько я общался, моя благотворительная деятельность начиналась с детских домов. И я ни разу не слышал, чтобы дети хотели себе двух пап или двух мам. Они смотрели на тебя вот этими ангельскими глазами и говорили: я хочу в семью, я хочу папу и маму, как все. Папу и маму дети хотят. Григорий Азаренок:

А не папу, который раньше был мамой, или маму, которая раньше была папой. Вот это вот все.

Алексей Талай:

Конечно. Это все может замутнить психику. Это все может сделать такой удар, от которого дите не оправится всю жизнь, когда он вдруг осознает, что эта накрашенная женщина или одетое по-женски существо – это мужчина. Это недопустимо. Давайте, дорогие друзья, как-то все-таки никого не обижая, но защищать в первую очередь детей. Для нас это святое. Бог нам это заповедал. Защищать наше потомство, защищать наши рода и вот эту святость. Мир поменялся вокруг нас. И внутри страны поменялся. Мы должны сегодня говорить открыто, что в нашей стране должна быть государственная идеология. Мы должны понимать, что для нас приоритет, и с владыкой Вениамином мы говорили об этом. Приоритет может быть государственным в чем? Крепкая семья, счастливая семья – папа, мама, я. Радостная семья. Наша любимая Беларусь, счастье, свет и вера наша светлая. Григорий Азаренок:

От этого пойдет все остальное, как волны. ​«Мы со всеми хотим дружить. Мы понимаем, что такое война» Алексей Талай:

Да, все дальше, как волны. Поэтому мы говорим: государственная идеология должна быть. Затем, мы что, не должны обозначить, что приоритет национального права? Приоритет Конституции над некими международными специализированными учреждениями? Такими, как, например, ВОЗ, который долбил и долбил. А сегодня мы видим по примеру не только Беларуси, но и других некоторых европейских стран, как Швеция, которая не пошла с закрытыми глазами исполнять все, предписанное этой организацией, которая тоже ошибается, через неделю меняла позицию и говорила, что мы здесь ошиблись. И здесь наш глава государства какой позитивный давал сигнал в мир этой мужской позиции с царем в голове? Своей собственной, нашей белорусской позиции. Боже мой! Я читал эти комментарии. Он шел, а мы стояли. Хочешь – прививайся. Вот тебе и китайская, и российская, и европейская. Не хочешь – никто тебя не будет заставлять. И как же это мощно звучало! Вот она, истинная демократия. А не то, что они нам пытаются сейчас втюхать. Уже люди накушались. Мы видим, что у нас, в Беларуси в том числе, где-то пока еще идет по накатанной, по той колее, когда мы старались быть рукопожатными и на Западе, и на Востоке.

Алексей Талай:

Мы со всеми хотим дружить. Мы понимаем, что такое война. Поэтому мы и с Западом хотели выстраивать добрососедские, дружеские отношения. Но вы захотели нас уничтожить, навязать нам силой свою повестку. Вы прислали сюда своих обученных, надрессированных интервентов, которые под благовидным видом за все хорошее против всего плохого хотели уничтожить наши семьи, предприятия, которые кормили бюджетников, нашу медицину, наших защитников, нас, инвалидов. Все это хотели смести. Как правильно Александр Григорьевич сказал: очень многие сейчас забились под плинтус и ждут. Ждут, выжидают, где-то надеются, что ўлада сменится. Но сейчас наши силовые органы, как говорил мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, партизан, разведчик: Леша, нас уже на мяките не проведешь, мы уже пороху нюхали, смерти в очи поглядели. Пожалуйста, дорогие друзья, прислушайтесь к позиции Александра Григорьевича Лукашенко. Это очень мудрый политик и человек, отец, лидер. Если мы будем вот так игнорировать, это недопустимо. Мы не сможем устоять в этом быстро меняющемся мире. Мы должны его поддержать, слышать каждое слово. Григорий Азаренок:

И выполнять беспрекословно. Алексей Талай:

Беспрекословно. Мы, наоборот, должны его просить, умолять: пожалуйста, будь дальше, управляй, под твоим чутким руководством мы готовы дальше развивать Отечество и приумножать достояние. Что Алексей Талай сделал для детей Донбасса и как помогает им дальше? Григорий Азаренок:

Во время послания парламенту и народу вы обратились к Президенту с просьбой помочь детям Донбасса. И мы все видели, что у вас получилось. Расскажите об этом. Что это был за проект, как вы это реализовывали и какие у вас сейчас впечатления? Алексей Талай:

Для меня это очень важная тема. Я в этой теме практически с начала гражданской войны на Донбассе. Ко мне обращались пострадавшие люди, женщины, у которых пострадали дети, стали инвалидами, без ног, без рук. Сейчас, конечно, такая большая разница. Григорий Азаренок:

Мы помним, Президент мгновенно… Вы предложили, он мгновенно: да, делайте.