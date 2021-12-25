«Много положительных эмоций, радости и счастья». В гости к воспитанникам Червенского дома-интерната приехали «Патриоты Беларуси»

Элла Борисова, директор ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»:

Сейчас же идет акция «Наши дети», и, естественно, что в рамках этой акции к нам не только приезжают, но мы еще и ждем гостей. И то, что сегодня приехали к нам люди молодые и привезли для наших детей праздник, это вдвойне приятно, потому что наши дети ждут гостей и ждут своих ровесников и сверстников. И когда приезжает такой праздник – неофициальный, это намного интересней, намного приятнее для них. И, естественно, что сегодняшний день принес им много положительных эмоций, радости и счастья.