«Много положительных эмоций, радости и счастья». В гости к воспитанникам Червенского дома-интерната приехали «Патриоты Беларуси»
Новости Беларуси. Все больше детских сердец наполняют теплом и радостью от приближения новогодних праздников участники акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительный марафон продолжится до 14 января. За это время организаторы рассчитывают окружить вниманием каждого ребенка, кто особенно нуждается в заботе.
25 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники Червенского дома-интерната. Здесь проживают и учатся дети с особенностями психофизического развития. Всего 271 человек. А в гости к ним заглянули «Патриоты Беларуси».
С собой они привезли сладкие подарки и хорошее настроение. Вместе с главными новогодними героями дети пели, танцевали и водили хороводы.
Элла Борисова, директор ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»:
Сейчас же идет акция «Наши дети», и, естественно, что в рамках этой акции к нам не только приезжают, но мы еще и ждем гостей. И то, что сегодня приехали к нам люди молодые и привезли для наших детей праздник, это вдвойне приятно, потому что наши дети ждут гостей и ждут своих ровесников и сверстников. И когда приезжает такой праздник – неофициальный, это намного интересней, намного приятнее для них. И, естественно, что сегодняшний день принес им много положительных эмоций, радости и счастья.
Это не последняя точка на карте «Патриотов Беларуси». Благотворительный автопробег продолжается. Уже скоро гостей будут встречать воспитанники детских домов Витебской области.