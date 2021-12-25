Григорий Азарёнок: «Сейчас не время долгих праздников. Надо подпоясаться и сокрушить неприятеля»

Новости Беларуси. Конституционная реформа – вопрос номер один в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо политического переустройства белорусы ждут усиления традиционных ценностей и защиты института семьи. Это сделает наше государство устойчивым перед воздействиями извне, особенно из Запада, где от своих корней давно отреклись и строят самый настоящий антимир. Григорий Азаренок продолжит тему в программе «Тайные пружины политики 2.0» вместе с паралимпийцем и выдающимся белорусом Алексеем Талаем.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все ближе и ближе референдум. Вот-вот будет опубликован текст предлагаемой Конституции. И наши враги активизировались. Снова белорусскому народу предстоит сделать выбор. И от этого выбора зависит наше будущее. Будем ли мы сильным государством, примером стойкости для человечества, либо же сдадимся, продадим успехи наших отцов и станем рабской колонией? Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Во время исторических бурь Александр Лукашенко всегда обращался к народу. Именно референдумы определяли судьбу нашего государства в переломные эпохи. Тогда, в 1995 году, наш народ сказал «да» молодому лидеру. И мы прошли четверть века созидания. Мы создали самую красивую, самую порядочную, самую свободную страну. А посмотрите, что стало за это время с другими. Прибалтика. Как ты рвалась из Союза, ох, как скакал шелудивый Ландсбергис-старший, как вы проклинали империю. Сейчас это депрессивный, вымирающий регион. Словно это у вас был Чернобыль. Вы, имея выход к морю, просто продались, и население сократилось в два раза, и ничего вы не решаете сами. Нет у вас больше ничего, и элитки ваши – это позорище всей Европы.

Григорий Азаренок:

А что же с тобой сталось, Украина? Два госпереворота, война, десятки тысяч убитых, депрессия, инфляция, кромешное ворье у власти. И до какой гадости, какой низости вы дошли. Глава СНБО Украины Алексей Данилов бросил в Луганске свою мать со словами «пошла вон отсюда». 89-летнюю Марию Александровну он считает сепаратистом. Она доживает свой век, проклятая собственным сыном. Такая вот «гидность». Мы единственные не пошли за «цивилизованным миром». То есть не продались, не унизились, не поклонились мамоне, Западу, этому подлому миру сатанинской наживы. Мы выставили Сороса ногой под зад и пошли своим путем. И единственные оказались правы. И теперь новый выбор. А давайте глянем, что нам предлагают оппоненты власти. Сначала они носились с Конституцией 1994 года. С Конституцией воров, воротил, ублюдков. И главная экономическая реформа, которую они проталкивают, – приватизация. А что говорил отец приватизации? Старый враг Беларуси, Толя Ржавый, известный как Чубайс. О новых «предпринимателях» он нахально рассказывал: «Они воруют, воруют и воруют. Но давайте дадим им возможность воровать и приобретать собственность. Тогда они станут хорошими владельцами и администраторами этой собственности». Какими они стали администраторами, мы все знаем.

Григорий Азаренок:

Белорусы, а давно ли вас убивали на улице? Тормозили машину, совали пистолет в лицо и требовали отдать последнее, то, что ты заработал, чтобы спасти от голода кормящую жену, а иначе ребенок умрет. А если отказывал – пуля в лоб, тело в лес, бензин, костер. Забыли? Бизнесменчики, топившие за переворот, лавочники и прочие мелкие процентщики и шинкари. Вы забыли, что такое рэкет? Забыли, как вламывается громила и выбивает вам все зубы кастетом, а только после этого вы покупаете у него крышу? Вы на милиционеров обзывались? Ох, как вы бы вспоминали их, сидя под столом в собственной луже, укрываясь от бандитсткой стрельбы, прогрессисты вы недоделанные. А может, вы хотите те реформы, которые змагары предлагали после выборов? Полный разрыв с Россией, повсеместную белорусизацию. Посмотрел бы я на вас, когда на мове «Радыё Свабоды» ваши дети учили бы физику, химию и математику. Или газ по 120 вас не так греет, как демократичный по 2 000 баксов? И когда встали бы все предприятия, остановился бы транспорт, а дети БЧБ-мамаш замерзали бы в холодных квартирах, посмотрел бы я на вас и на вашу поганую перамогу. А теперь посмотрим на нынешний проект светкиной Конституции. Три гендерные статьи. Положение о том, что традиционная нравственность не может препятствовать реализации прав и свобод меньшинств. У тебя, БЧБ-папаша, отняли бы твоего ребенка за отсутствие апельсина в холодильнике по всем нормам западной ювенальной юстиции, и отдали бы в семью двух престарелых западных [гомосексуалистов – прим. ред.]. Сынок бы тебе в подробностях описал в письме, что они с ним делают.