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Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?

25 декабря 2021 18:15
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Новости Беларуси. Рождественские ярмарки, волшебный квест и музыкальные шоу. В Минске начались новогодние гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе работают сразу несколько крупных площадок: у Ратуши, например, можно посмотреть театрализованные представления. А у Дворца спорта начала работу ярмарка.  

Здесь работает наша съемочная группа. Карина Верховцева готова рассказать, как проходит вечер.  

Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Рождественская атмосфера поистине одна из самых душевных. Несмотря на морозную погоду, многие минчане и гости столицы проводят рождественский вечер именно здесь. Кстати, с выбором локации они не прогадали.  

Гастрономическое меню на ярмарках кружит голову: от фастфуда до жареных улиток. Место притяжения сейчас – сцена у Дворца спорта. «Музыка объединяет» – такое символичное название у концерта. Завершается 2021 год, а он, как известно, был объявлен Годом народного единства.  

Зажигают здесь и творческие коллективы со всех регионов. В стороне не остаются минчане, они поделились впечатлениями.  

Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?-4

Сябры, землякі, ад усяго сэрца, ад усей душы мы хочам павіншаваць Беларусь, усіх тых, хто святкуе Божае нараджэнне 25 снежня. Дабрыні, спагады, міласэрнасці, няхай вашы душы і сэрцы спазнаюць сапраўдную любоў. З Нараджэннем Хрыстовым!  

Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?-7

И праздник очень хороший, и концерт великолепный.  

Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?-10

Я считаю, что такое нужно организовывать намного чаще, потому что это то, что объединяет и, как говорят, Беларусь одна, белорусы одни и так должно быть. Так должно быть чаще. Это невероятно классно.  

Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?-13

Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу пожелать: стремитесь к своей цели, делайте все, что хотите и берите от этой жизни все. С наступающим вас Новым годом, дорогие мои.  

Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?-16

Карина Верховцева:  
До 9 часов вечера продлится концерт. Зрителей немало и в Верхнем городе. Здесь обещают и вовсе улетные эмоции. В виде корабля оформлена сцена. «Новогодний космолет», «Путь к земле» – театрализованная новогодняя программа обещает интерактивное путешествие. Репетиции начались еще осенью. Всех секретов раскрывать не буду, лучше, как говорится, увидеть.  

25 декабря – старт новогодних выступлений. До 2 января гостей ждут развлекательные программы и квесты, которые подготовлены совместно с музеями города. Будут зажигать и в Новогоднюю ночь. Так что изрядно подкрепившись за новогодним столом, предлагаю выходить и гулять.  

# Новый год # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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