Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?

Здесь работает наша съемочная группа. Карина Верховцева готова рассказать, как проходит вечер.

Новости Беларуси. Рождественские ярмарки, волшебный квест и музыкальные шоу. В Минске начались новогодние гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе работают сразу несколько крупных площадок: у Ратуши, например, можно посмотреть театрализованные представления. А у Дворца спорта начала работу ярмарка.

Карина Верховцева, корреспондент:

Рождественская атмосфера поистине одна из самых душевных. Несмотря на морозную погоду, многие минчане и гости столицы проводят рождественский вечер именно здесь. Кстати, с выбором локации они не прогадали.

Гастрономическое меню на ярмарках кружит голову: от фастфуда до жареных улиток. Место притяжения сейчас – сцена у Дворца спорта. «Музыка объединяет» – такое символичное название у концерта. Завершается 2021 год, а он, как известно, был объявлен Годом народного единства.

Зажигают здесь и творческие коллективы со всех регионов. В стороне не остаются минчане, они поделились впечатлениями.