Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?
Новости Беларуси. Рождественские ярмарки, волшебный квест и музыкальные шоу. В Минске начались новогодние гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе работают сразу несколько крупных площадок: у Ратуши, например, можно посмотреть театрализованные представления. А у Дворца спорта начала работу ярмарка.
Здесь работает наша съемочная группа. Карина Верховцева готова рассказать, как проходит вечер.
Карина Верховцева, корреспондент:
Рождественская атмосфера поистине одна из самых душевных. Несмотря на морозную погоду, многие минчане и гости столицы проводят рождественский вечер именно здесь. Кстати, с выбором локации они не прогадали.
Гастрономическое меню на ярмарках кружит голову: от фастфуда до жареных улиток. Место притяжения сейчас – сцена у Дворца спорта. «Музыка объединяет» – такое символичное название у концерта. Завершается 2021 год, а он, как известно, был объявлен Годом народного единства.
Зажигают здесь и творческие коллективы со всех регионов. В стороне не остаются минчане, они поделились впечатлениями.
Сябры, землякі, ад усяго сэрца, ад усей душы мы хочам павіншаваць Беларусь, усіх тых, хто святкуе Божае нараджэнне 25 снежня. Дабрыні, спагады, міласэрнасці, няхай вашы душы і сэрцы спазнаюць сапраўдную любоў. З Нараджэннем Хрыстовым!
И праздник очень хороший, и концерт великолепный.
Я считаю, что такое нужно организовывать намного чаще, потому что это то, что объединяет и, как говорят, Беларусь одна, белорусы одни и так должно быть. Так должно быть чаще. Это невероятно классно.
Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу пожелать: стремитесь к своей цели, делайте все, что хотите и берите от этой жизни все. С наступающим вас Новым годом, дорогие мои.
Карина Верховцева:
До 9 часов вечера продлится концерт. Зрителей немало и в Верхнем городе. Здесь обещают и вовсе улетные эмоции. В виде корабля оформлена сцена. «Новогодний космолет», «Путь к земле» – театрализованная новогодняя программа обещает интерактивное путешествие. Репетиции начались еще осенью. Всех секретов раскрывать не буду, лучше, как говорится, увидеть.
25 декабря – старт новогодних выступлений. До 2 января гостей ждут развлекательные программы и квесты, которые подготовлены совместно с музеями города. Будут зажигать и в Новогоднюю ночь. Так что изрядно подкрепившись за новогодним столом, предлагаю выходить и гулять.