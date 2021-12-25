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«Металлург» обыграл «Брест» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

25 декабря 2021 18:01
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Новости Беларуси. «Металлург» обыграл «Брест» в центральном матче очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В теории ожидалась интересная борьба, на практике же получилось избиение.  

«Металлург» обыграл «Брест» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

Понятное дело, что «сталевары» приехали в роли фаворитов. Они входят в топ-4 и всерьез нацелены на первую позицию по итогам регулярного сезона. Поэтому соперников классом ниже должны побеждать. Другое дело как. Все три предыдущие очные встречи проходили в жестком соперничестве. Причем дважды основного времени матча не хватало. На сей раз все было предельно ясно после двух периодов. За 40 минут «Металлург» сумел отличиться четырежды. Причем, что называется, по игре. «Брест» не выглядел провально. Просто приезжие хоккеисты использовали практически все свои возможности. Окончательно деклассировать соперника «волки» не стали. 4:0 – уверенная победа за «Металлургом». Он обеспечил себе участие в плей-офф.  

«Металлург» обыграл «Брест» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-4

Следующие матчи в экстралиге будут сыграны 26 декабря.  

# Хоккей Беларуси # общество # Фотофакт

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