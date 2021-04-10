Алексей Талай на турнире по хоккею среди любителей: это мероприятие объединило всех нас, здесь мои дети, жена. Что может быть лучше?

Новости Беларуси. Праздник спорта и патриотизма. В Минске 10 апреля определился победитель 14-го турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», где на льду сошлись команды Президента и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победил, конечно же сильнейший. Понятно, что не без мощной поддержки трибун. На них было и немало участников автопробегов, проходящих под девизом «За единую Беларусь!»

Трибуны едва вмещали всех желающих: мамы, папы, дети, рядом чиновники, знаменитые спортсмены тоже были замечены с семьями. Признаются, главное, что в этот сложный для всего мира эпидемиологический период Беларусь не оставила в том числе и спортивную жизнь.

Алексей Талай, паралимпиец:

Это мероприятие спортивное объединило всех нас, здесь мои дети, здесь моя жена. Что может быть лучше, что может быть радостнее?

Все в ожидании яркого спортивного события. Ведь белорусы умеют играть в хоккей и организовывать спортивные мероприятия на самом высоком уровне. Чемпионат мира 2014-го признан лучшим за последние годы. Зрителей балуют с завидным постоянством. На этот раз сюрприз тоже превзошел ожидания. На сцене звезды эстрады. Зал вместе пел любимые уже ставшие народными хиты.