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«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области

10 апреля 2021 11:14
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Новости Беларуси. Сегодня, 10 апреля, на льду команды Брестской области и Президента Беларуси. Серия игр уже показала, что соперники сильные и не намерены уступать друг другу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составах обеих команд звездные ветераны спорта, ну и, конечно, глава государства.

«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области -1

Уже завершилась первая 20-минутка. После стартового свистка на 3-й минуте первую шайбу забросили брестчане. Отличился Виктор Шаритон.

«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области -4

Под громкие аплодисменты трибун острых моментов возле ворот становилось все больше.

«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области -7

Вторую шайбу под занавес второго периода забил лучший бомбардир турнира Александр Короткевич, вывел гостей вперед. 0:2 – с таким счетом завершился первый период.

«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области -10

Я пришел на спортивный праздник, чтобы поболеть за команду Президента Республики Беларусь.

«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области -13

Во втором тайме инициативу перехватила команда Президента. Сейчас на табло 7:2 в пользу дружины главы государства.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Виктор Шаритон # Александр Короткевич # Фотофакт

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