«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области

Новости Беларуси. Сегодня, 10 апреля, на льду команды Брестской области и Президента Беларуси. Серия игр уже показала, что соперники сильные и не намерены уступать друг другу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составах обеих команд звездные ветераны спорта, ну и, конечно, глава государства.

Уже завершилась первая 20-минутка. После стартового свистка на 3-й минуте первую шайбу забросили брестчане. Отличился Виктор Шаритон.

Под громкие аплодисменты трибун острых моментов возле ворот становилось все больше.

Вторую шайбу под занавес второго периода забил лучший бомбардир турнира Александр Короткевич, вывел гостей вперед. 0:2 – с таким счетом завершился первый период.

Я пришел на спортивный праздник, чтобы поболеть за команду Президента Республики Беларусь.