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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Мадриде

09 мая 2021 09:08
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Новости Беларуси. Прекрасный подарок к празднику преподнесла наша именитая теннисистка. Арина Соболенко стала победительницей крупнейшего турнира WTA в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Мадриде-1

Для 22-летней спортсменки это десятый чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. С блестящей победой ее поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Мадриде-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогая Арина! Ты ярко провела турнир в Мадриде, завершив его блестящей победой над лидером мирового рейтинга. Это прекрасный подарок всем белорусам к великому празднику 9 Мая. Поздравляю с этим большим успехом и еще одним уверенным шагом на пути к вершине. Желаю крепкого здоровья, счастья и новых ярких достижений.

# Теннис # общество # Александр Лукашенко # Арина Соболенко # Фотофакт

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