Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Мадриде

Новости Беларуси. Прекрасный подарок к празднику преподнесла наша именитая теннисистка. Арина Соболенко стала победительницей крупнейшего турнира WTA в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для 22-летней спортсменки это десятый чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. С блестящей победой ее поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогая Арина! Ты ярко провела турнир в Мадриде, завершив его блестящей победой над лидером мирового рейтинга. Это прекрасный подарок всем белорусам к великому празднику 9 Мая. Поздравляю с этим большим успехом и еще одним уверенным шагом на пути к вершине. Желаю крепкого здоровья, счастья и новых ярких достижений.