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Выталкивают на территорию Беларуси беженцев, среди них младенцы и беременная. Новые кадры с литовской границы

17 августа 2021 18:37
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Новости Беларуси. Продолжаем получать все новые кадры с белорусско-литовской границы. Очевидно, что проблему с беженцами литовские пограничники и дальше намерены решать с помощью оружия и физической силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выталкивают на территорию Беларуси беженцев, среди них младенцы и беременная. Новые кадры с литовской границы-1

Этот инцидент зафиксирован 17 августа на участке Лидского погранотряда. На кадрах хорошо видно, как мигрантов пытаются вытолкнуть на территорию нашей страны. Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина. Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют.

Татьяна Савчик, СТВ:
А на этих ночных кадрах доведенные до отчаяния люди разбирают клетку, в которой их держат уже несколько месяцев.

Выталкивают на территорию Беларуси беженцев, среди них младенцы и беременная. Новые кадры с литовской границы-4

Выталкивают на территорию Беларуси беженцев, среди них младенцы и беременная. Новые кадры с литовской границы-6

Также видны обездвиженные тела людей, которым оказывают первую помощь. Как пишут в комментариях, не исключено, что это результат применения газа литовской стороной.

Латвию призвали к соблюдению гуманитарных принципов и норм международного права. Подробнее здесь.

# Беженцы # происшествия # Татьяна Савчик # Фотофакт

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