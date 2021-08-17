Выталкивают на территорию Беларуси беженцев, среди них младенцы и беременная. Новые кадры с литовской границы

Новости Беларуси. Продолжаем получать все новые кадры с белорусско-литовской границы. Очевидно, что проблему с беженцами литовские пограничники и дальше намерены решать с помощью оружия и физической силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот инцидент зафиксирован 17 августа на участке Лидского погранотряда. На кадрах хорошо видно, как мигрантов пытаются вытолкнуть на территорию нашей страны. Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина. Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют.

Татьяна Савчик, СТВ:

А на этих ночных кадрах доведенные до отчаяния люди разбирают клетку, в которой их держат уже несколько месяцев.