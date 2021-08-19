«Дети все болеют, у нас нет еды». Беженец из Ирака призывает о помощи

К ситуации на границе, откуда мы продолжаем получать все новые кадры и сведения о вопиющих случаях с беженцами. Один из них произошел напротив участка погранзаставы Русаки Гродненской погрангруппы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь польские пограничники попытались вытеснить на территорию Беларуси группу мигрантов, среди которых в основном граждане Афганистана. В знак протеста те организовали стихийный лагерь на территории Польши. Представителям нашей погранслужбы мигранты рассказали, что сообщили польской стороне о намерении подать прошения о предоставлении убежища и что они отказываются пересекать границу в Беларусь. Также сообщается, что польской стороной были приглашены журналисты. В их присутствии людям раздавалась вода.

А это кадры еще одного, без преувеличения, жуткого видео. На них беженец из Ирака по имени Рава обращается к немецким журналистам Deutsche Welle с призывом о помощи. Он сообщает, что в застрявшей на границе группе мигрантов – иракские курды, включая детей. Все хотят вернуться в Ирак, так как латвийские пограничники избивают их.

Мы нуждаемся в помощи, потому что они такие равнодушные. Дети все болеют, у нас нет еды. Мы так устали, плохо себя чувствуем, и нам никто не помог.

К людям применяют жестокую силу, используя в том числе электрошокеры. В доказательство тому беженцы показывают кровоподтеки и синяки, которые, по их утверждению, им нанесли латвийские пограничники.

И вот очередные кадры. Это погранпост «Мотыли». Из Литвы вновь на нашу территорию выдворена группа мигрантов. К изможденным людям приехала скорая, врач которой осматривает пострадавших. Некоторых из них сразу отправляют в Щучинскую центральную больницу.

Болит? Вижу, вижу, вижу.