Алексей Сытенков о действиях беженцев: в надежде, что Европейский союз примет решение о допуске их на свою территорию

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Что сейчас происходит на границе? Какие перспективы?