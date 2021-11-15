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Алексей Сытенков о действиях беженцев: в надежде, что Европейский союз примет решение о допуске их на свою территорию

15 ноября 2021 15:46
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Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Что сейчас происходит на границе? Какие перспективы?

Алексей Сытенков о действиях беженцев: в надежде, что Европейский союз примет решение о допуске их на свою территорию-1

Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Беларуси:
Перспективы туманные. В настоящий момент ситуация на государственной границе остается напряженной, но контролируемой. Мигранты покинули лагерь, прибыли через пункт пропуска «Брузги» к пункту пропуска Республики Польша, где в надежде, что Европейский союз примет решение о допуске их по процедуре беженцев на территорию Европейского союза.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Кирилл Казаков # Алексей Сытенков # Фотофакт

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