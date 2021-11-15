«Мы всю прошлую неделю кормили их». Лискович о том, продолжит ли Беларусь помогать беженцам

Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. У беженцев, которые 15 ноября покинули стихийный лагерь, перейдя к пункту пропуска «Брузги», ухудшается самочувствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди замерзают. Помощь им оказывают белорусские медики. Беженцы сидят у забора, не проявляя агрессии. Они надеются обрести счастливую жизнь в Германии. Маленькие дети подходят к заграждению и буквально умоляют пропустить их. Обстановка в лагере угнетающая. Детский плач и отчаянные крики матерей, многие простужены. Ситуацию осложняет отсутствие элементарных удобств, еды и воды. Но за колючей проволокой без перемен. Водометы, бронетехника, вооруженные до зубов солдаты. В это же время еще четыре немецких города заявили о готовности принять беженцев, которых заблокировал на границе польский режим. Напомним, Александр Лукашенко предложил доставить беженцев прямо в Мюнхен. На месте событий работает съемочная группа Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Напомню, здесь собрались тысячи беженцев, которые еще совсем недавно были в стихийном лагере в лесу, сейчас они здесь, в пункте пропуска «Брузги». С нами рядом находится ответственный за оказание гуманитарной помощи беженцам Виктор Лискович. Как сейчас обстоит ситуация?

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вокруг меня беженцы разных национальностей. Все верят в оптимизм: и взрослые, и дети. Мы всю прошлую неделю кормили их, помогали им, обогревали их, оказывали им медицинскую помощь, не дали им испытать очень тяжелые условия наступившей осени. Сегодня лагерь сместился в сторону пункта пропуска. Сегодня, к сожалению, мы не могли выполнить гуманитарную миссию. Мы имеем достаточное количество груза гуманитарного. Конечно, если завтра прояснится ситуация, мы продолжим оказывать гуманитарную помощь беженцам.

Виктор Лискович:

Нужно сказать, что та ситуация, которая складывается сегодня на границе, очень напряженная, эмоционально напряженная, надо минимизировать условия, чтобы и беженцы успокоились, и успокоилась противоположная сторона, чтобы заняться конструктивным мирным решением возникшего конфликта. Я глубоко убежден, что конфликт будет разрешен, и беженцы, которые знают, куда хотят, они туда попадут и продолжат свою жизнедеятельность именно там. В свою очередь хочу проинформировать, что белорусская сторона делает все необходимое и возможное, чтобы мир и спокойствие были на нашей земле.