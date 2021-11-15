Минские коллекционеры подарили Дворцу Румянцевых и Паскевичей уникальные портреты

Новости Беларуси. Фонды Дворца Румянцевых и Паскевичей пополнились новыми ценными экспонатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минские коллекционеры Андрей и Татьяна Федосовы решили приобрести и подарить Дворцу серию уникальных раритетов, связанных с бывшими владельцами имения.

Среди них – портрет Натальи Нарышкиной, который висел в кабинете княгини Ирины Паскевич. Во время революции гравюру вывезли в Санкт-Петербург, потом ее след исчез. И практически через столетие она вернулась в родные стены. Не менее ценные подарки – литография князя Паскевича времен Кавказской кампании и манифест императора Николая I о заключении мира с Персией. Также музею переданы около 150 предметов быта и декора XX века: статуэтки, куклы, часы и посуда.

Андрей Федосов, коллекционер:

Род Нарышкиных очень гордился, что у них в роду была царица, да и еще мать Петра I. Ее портреты всегда украшали стены и парадные залы дворцов любого ответвления семьи Нарышкиных, которое только могло быть. Сама княгиня Ирина была урожденная Воронцова-Дашкова, мать ее была княгиня Нарышкина. И вот от ее мамы ей передался портрет, который она привезла в Гомель.