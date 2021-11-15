«Если поляки применят эти водомёты, Беларусь должна и будет отвечать на эти действия». Корреспондент СТВ с белорусско-польской границы

На границе с Польшей ситуация становится угрожающей. На глазах равнодушного европейского общества разворачивается масштабная гуманитарная катастрофа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Напомним хронологию утра 15 ноября. Около полудня беженцы снялись из стихийного лагеря и организованно направились в пункт пропуска «Брузги». Мирная колонна, во главе которой женщины и маленькие дети, растянулась на несколько километров. Шли, ничего не нарушая и даже не выходя на зеленую зону. Движение преградили водометы, бронетехника, вооруженные до зубов солдаты. Поляки за колючей проволокой продолжают наращивать силы. Приходят сообщения о перебросе к КПП подкрепления. В ход идут и психологические методы воздействия – вертолеты, громкоговорители. Беженцы сидят у забора, не проявляя агрессии. На месте событий продолжает работать наша съемочная группа. Сергей Шуманский на прямой связи.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе, в частности в самом центре этой ситуации. Здесь сейчас находятся около 3 000 беженцев, которые восемь дней подряд до этого находились в стихийном лагере в лесу. Они снялись сегодня утром, пришли сюда, взяли свои вещи, палатки, остатки еды, потому что гуманитарную помощь белорусы не успели им подвезти. В данной ситуации решается вопрос, как это возможно сделать.

Сергей Шуманский:

Люди продолжают находиться на голом асфальте перед польскими силовиками, перед колючей проволокой. Здесь продолжают летать боевые вертолеты, появилась информация от польских силовиков, что они готовятся к какому-то силовому штурму, но сложно вообще как-то реагировать на эту информацию. Здесь дети с женщинами, обездоленные, голодные. Они замерзают прямо здесь, потому что там у них хотя бы были костры.

Сергей Шуманский:

Польские силовики продолжают укрепляться, они подогнали сюда уже два водомета. Пушки одного из водометов обращены прямо на территорию Беларуси. По закону они не имеют право это делать, это уже прямая угроза национальной безопасности нашей страны. Мы пообщались с сотрудниками белорусского Госпогранкомитета. Они нам сказали, что если поляки применят эти водометы, Беларусь должна и будет отвечать на эти действия соответствующими своими методами.

Сергей Шуманский:

Конечно, мы все здесь надеемся, что до этого не дойдет. Потому что здесь помимо беженцев только белорусские и российские журналисты. Ни одного белорусского силовика, пограничника здесь нет, здесь только беженцы. При этом поляки продолжают обострять ситуацию и не скрывают этого. Мы снова пообщались с людьми из лагеря, в частности с их главным. «Здесь много детей, женщин, многие из них больны». Глава беженцев о ситуации на белорусско-польской границе (подробнее здесь).