Голиков о молчании чиновников: «А может, ты не бум-бум в госуправлении, а попал во власть по рекомендации?»

Новости Беларуси. Белорусское государство никогда не отрицало имеющихся проблем и ошибок, которые допускают государственные служащие разного уровня. В конце концов, не ошибается только тот, кто ничего не делает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящее Всебелорусское народное собрание и готовящаяся конституционная реформа как раз и призваны минимизировать и устранить имеющиеся недостатки. Главное, чтобы критика была конструктивной и направленной не на слом государственности.

Блогер Алексей Голиков о том, что и как хотелось бы улучшить – в авторской рубрике. Алексей Голиков, блогер:

Моя коллега, корреспондентка телеканала «Беларусь 1» Ксения Лебедева в Telegram-канале написала неоднозначный пост. Цитирую.

Алексей Голиков:

Убедиться в правдивости информации вы можете в ее Telegram-канале «Ксения Лебедева LIVE». А вот ее заявление о недоработках чиновников и потере связи с народом.

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:

Все время, которое я работаю на телевидении, я вижу недоработки местной власти. Говорят «вертикаль власти». Вертикаль сегодня плохо работает, давайте будем честными. Потому что то, что происходит на местах, не всегда доходит до верха. Мелкий чиновник, крупный чиновник – это работа с людьми и для людей прежде всего. Когда нарушена связь, диалог, появляются проблемы. Алексей Голиков:

В момент, когда я начинал работу на голубом экране, меня предупредили: «Алексей, на телевидении тебе не позволят транслировать свое мнение, не говоря уже о критике чиновников. Тебя сделают пропагандистом в угоду власти». Разобью этот ошибочный тезис в очередной раз. Тема взаимодействия чиновников, общества и СМИ сегодня актуальна как никогда. Я солидарен с озабоченностью коллеги Лебедевой, но давайте разбираться.

Алексей Голиков:

Чиновник – это государственный служащий. Добровольно служащий интересам государства, общества, человека. Журналист или корреспондент – это специалист по созданию информационных материалов. Одна из задач – описать или объяснить природу действий человека, общества и власти, тем самым минимизировать количество и силу социальных конфликтов. Получение информации журналистом от гражданина незатруднительно. Подошел или позвонил, попросил возможности пообщаться, и вот вам и первоисточник. Препятствие одно – желание или нежелание человека к общению. Но искусство уговорить и разговорить – это проблема журналиста.

Алексей Голиков:

Получение информации журналистом от чиновников обосновано законом, причем не одним. Во-первых, Конституцией, и этого уже достаточно, чтобы журналист мог обращаться к представителям власти за информацией. Во-вторых, в законе о СМИ есть статья о недопустимости незаконного ограничения свободы массовой информации. Два названных закона, казалось бы, для работы журналиста все укладывают «в елочку». Но на деле мы читаем пост Ксении Лебедевой о де-факто незаконном ограничении свободы массовой информации. По крайней мере, такой вывод напрашивается сам.

Алексей Голиков:

Так в чем же на самом деле этот сыр-бор? Отвечу позже. Выдача информации журналисту со стороны должностных лиц и государственных органов регламентирована законами и внутренними законодательными актами. Например, закон Республики Беларусь об органах внутренних дел. В этом случае ситуация затруднительности понятна: специфика деятельности обязывает не болтать. Но как тогда быть с правом общества на достоверную информацию о деятельности госорганов и чиновников?

Алексей Голиков:

Собака зарыта в процессе и форме передачи информации от госорганов СМИ и обществу. Вот, например, при ведомствах есть такие симпатичные в большей части девушки, именуемые пресс-секретарями. Их функция заключается в дозировании выверенной, точной и, чего греха таить, комфортной для ведомства информации.

Наталья Сахарчук, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

Нужно успевать за темпами развития в информационном пространстве, чтобы своевременно, качественно и правильно подать необходимую информацию. Алексей Голиков:

Вот к этим самым пресс-секретарям чиновники достаточно часто футболят граждан, блогеров и журналистов. Смотрите, как получается: вроде и в информации не отказывают, но и удовлетворяющих общественный запрос ответов не дают. Почему так происходит? На мой взгляд, причины две. Со стороны журналистов – нарушение профессионально-этических норм. Со стороны чиновников – неумение говорить. Сейчас поясню. Достаточно часто чиновники уличают журналистов в подмене понятий, переворачивании смыслов и даже перевирании. Чиновник имел в виду одно, сказал другое, а журналист написал третье, и написанное противоположно тому, что на самом деле имел в виду чиновник. Да, такие ситуации есть. Но почему они случаются?

Алексей Голиков:

Во-первых, сказывается желание журналиста хайпануть на заголовке и создать резонанс. Во-вторых, неумышленно и умышленно журналистом неправильно интерпретируется информация, полученная от чиновника (я еще помолчу о политической подоплеке). И третье – чиновник либо не умеет излагать, либо не имеет позиции. В описанных случаях палочкой-выручалочкой для чиновников являются те самые пресловутые пресс-центры. Там работают люди подготовленные и понимающие, что говорят. Правда, как правило, они выдают сухую, можно сказать, бездушную информацию в цифрах. Вот как получается: и Конституцию не нарушают, и информацию предоставляют только ту, которую сочтут нужным, да и только в им удобной форме.

Алексей Голиков:

Все написанное можно назвать ситуацией взаимного недоверия. Чиновники не доверяют журналистам, журналисты на явном вранье подлавливают чиновников. А вот люди – люди не верят ни первым, ни вторым. И, простите, зачем нам такое государство, общество и отношения? Гвоздем проблемы взаимного недоверия является недостаток объяснения происходящего, то есть своевременной, полной и достоверной информации. Причиной недостатка достоверной разъяснительной информации видится уклонение госСМИ в сторону рисования беспроблемной жизни в Беларуси и появление ангажированных блогеров. А вот те цедили комара по полной. Что же делать? Люди и журналисты считают – да чего уж там считают, требуют – от чиновников то выхода на площадь, то откровенных интервью, то активности в социальных сетях. Каждый хочет плюнуть в глаза мэру и написать в личку, как и что ему следует делать. Озвученное предложение подвергнем критике. После событий 9 августа мэр Бреста Александр Рогачук вышел на площадь к толпе.

– Вышел к вам. Вместе со мной с вами встречается начальник управления внутренних дел генерал Астрейко.

– Убийцы! Алексей Голиков:

И что дальше? Бесноватая толпа то пела, то ревела. То выходи, то уходи. Мне не совсем понятна природа этого выхода на площадь. Политрук прекрасно осознает, что с толпой никогда диалог построить не получится. В то самое время его выход был своеобразным поднятием крышки для спускания пара. С другой стороны, этот его выход к толпе не единичен, вроде бы как он выходил и к тунеядцам. То, что мэр не из робкого десятка, никто не оспаривает, но как понять его действия? Достоверный ответ на эти вопросы можно было бы получить в интервью, но он отказал даже корреспондентке телевидения, а тем более мне, какому-то блогеру Алеше.

Алексей Голиков:

Теперь об активности чиновника Рогачука в социальных сетях. Сейчас моден Telegram. Какие проблемы? Наш Рогачук есть и в Telegram. Там всегда свежая информация в стиле lite – котики, собачки, стройки. Telegram-канал с односторонней связью. Как следствие, из 350 тысяч населения на мэра подписано всего 7 тысяч брестчан. На какого-то блогера Голикова – 9 тысяч. Господа, пожалуйста, исправьте эту ситуацию. Сам факт непопулярности белорусского чиновника в средствах массовой коммуникации показывает, что проблема не в стиле, жанре или инструменте, проблема в неудовлетворенном запросе на доверительное, живое общение. Есть у меня вот еще какая догадка-предположение. За молчанием чиновников может скрываться вторая пара обуви в гардеробе. Если ты носитель государственной власти и не в состоянии внятно рассказать о том, кто ты, что делаешь и почему именно так, то не готов ли ты переобуться? Молчишь, потому что не уверен в правоте и прочности действующей власти? Боишься, что потом тебе припомнят? А может, ты не бум-бум в госуправлении, а попал во власть по рекомендации? Может, но это мои догадки, и догадываться приходится вслух и громко. Терпите. Я же два года от некоторых терплю обещания записать интервью и ничего, живой.