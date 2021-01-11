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В Минске бизнесмены могут бесплатно использовать 22 помещения. Какие есть условия?

11 января 2021 14:41
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Новости Беларуси. В Минске в безвозмездное пользование предпринимателям переданы 22 помещения общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Создано почти 100 новых рабочих мест.

В Минске бизнесмены могут бесплатно использовать 22 помещения. Какие есть условия?-1

Сдавать неиспользуемые помещения в аренду бесплатно бизнесменам начали еще в 2017-м. Арендаторы обязаны создавать на этих площадках рабочие места.

Выполняя условия договора, они могут пользоваться помещениями три года, оплачивая только коммунальные услуги.

В Минске бизнесмены могут бесплатно использовать 22 помещения. Какие есть условия?-4

К слову, более 500 вариантов трудоустройства предложит и электронная ярмарка вакансий. Она пройдет в Минске в четверг, 14 января.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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