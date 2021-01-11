В Минске бизнесмены могут бесплатно использовать 22 помещения. Какие есть условия?

Новости Беларуси. В Минске в безвозмездное пользование предпринимателям переданы 22 помещения общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Создано почти 100 новых рабочих мест.

Сдавать неиспользуемые помещения в аренду бесплатно бизнесменам начали еще в 2017-м. Арендаторы обязаны создавать на этих площадках рабочие места. Выполняя условия договора, они могут пользоваться помещениями три года, оплачивая только коммунальные услуги.