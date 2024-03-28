«Ощущение безнаказанности». Как остановить домашнее насилие?

Комплекс Золушки. Многие девочки в детстве мечтали о принце на белом коне. Он умчит в тридесятое королевство, где она будет спать на шелковой перине, есть марципаны на завтрак. Но годы идут, девочки вырастают, принц не появляется, а вместо богемной жизни – ежедневная рутина. О том, почему современные женщины иногда ставят крест на своей личной жизни в угоду других, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что необходимо сделать, чтобы привлекли к ответственности [за домашнее насилие – прим. ред.]? Может быть, есть какой-то алгоритм действий? Куда обращаться, возможно, какие доказательства нужно собирать?

Виктор Шиманский, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:

Обращаться надо однозначно в правоохранительные органы. Не будет обращения – как правило, не будет привлечения. Когда мы ведем речь о физическом насилии, здесь более-менее все понятно – как правило, это определенные телесные повреждения у жертвы. Когда мы ведем речь о психологическом насилии, здесь процесс доказывания, конечно же, немножко сложнее. Поскольку те угрозы, которые были озвучены, как правило, слабо зафиксированы, поэтому необходимо привлекать свидетелей. Наталья Надольская:

Скриншоты подходят? Виктор Шиманский:

Безусловно. Наталья Надольская:

Ведь сейчас много общений идет в мессенджерах. Если жертва делает скриншоты – это тоже можно? Виктор Шиманский:

Конечно. Более того, если такая угроза поступает именно в мессенджеры, скриншот необходимо сделать сразу, не дожидаться, пока насильник или потенциальный насильник удалит это сообщение, соответственно, процесс доказывания будет осложнен.