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«Ощущение безнаказанности». Как остановить домашнее насилие?

28 марта 2024 19:48
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Комплекс Золушки. Многие девочки в детстве мечтали о принце на белом коне. Он умчит в тридесятое королевство, где она будет спать на шелковой перине, есть марципаны на завтрак. Но годы идут, девочки вырастают, принц не появляется, а вместо богемной жизни – ежедневная рутина. О том, почему современные женщины иногда ставят крест на своей личной жизни в угоду других, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что необходимо сделать, чтобы привлекли к ответственности [за домашнее насилие – прим. ред.]? Может быть, есть какой-то алгоритм действий? Куда обращаться, возможно, какие доказательства нужно собирать?

«Ощущение безнаказанности». Как остановить домашнее насилие?-1

Виктор Шиманский, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:
Обращаться надо однозначно в правоохранительные органы. Не будет обращения – как правило, не будет привлечения. Когда мы ведем речь о физическом насилии, здесь более-менее все понятно – как правило, это определенные телесные повреждения у жертвы. Когда мы ведем речь о психологическом насилии, здесь процесс доказывания, конечно же, немножко сложнее. Поскольку те угрозы, которые были озвучены, как правило, слабо зафиксированы, поэтому необходимо привлекать свидетелей.

Наталья Надольская:
Скриншоты подходят?

Виктор Шиманский:
Безусловно.

Наталья Надольская:
Ведь сейчас много общений идет в мессенджерах. Если жертва делает скриншоты – это тоже можно?

Виктор Шиманский:
Конечно. Более того, если такая угроза поступает именно в мессенджеры, скриншот необходимо сделать сразу, не дожидаться, пока насильник или потенциальный насильник удалит это сообщение, соответственно, процесс доказывания будет осложнен.

«Ощущение безнаказанности». Как остановить домашнее насилие?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Самое ужасное, плохое, что вы можете сделать – это прощать, закрывать глаза на действия человека, который в отношении вас оказывает психоэмоциональное и физическое насилие. Тем самым вы даете ему ощущение безнаказанности, еще больше повышая степень его агрессии в ваш адрес.

Жертвы домашних агрессоров. Как много их в Беларуси – подробнее здесь.

# Насилие # общество # Наталья Надольская # Денис Северов

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