Сколько катков зальют в Минске и в каком районе их будет больше всего?
Новости Беларуси. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе создадут все условия. В Минске зальют 25 катков и 29 хоккейных коробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также будут работать 16 лыжных трасс и более 30 пунктов проката инвентаря.
Площадки для зимних видов спорта обустроят в каждом районе. В Заводском покататься на лыжах можно будет на двухкилометровой трассе в парке им. 900-летия Минска.
Больше всего хоккейных коробок зальют в учреждениях образования Фрунзенского района.
А для любителей коньков в Октябрьском районе катки появятся на территориях 30-й, 89-й и 194-й школ.