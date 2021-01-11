Сколько катков зальют в Минске и в каком районе их будет больше всего?

Новости Беларуси. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе создадут все условия. В Минске зальют 25 катков и 29 хоккейных коробок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также будут работать 16 лыжных трасс и более 30 пунктов проката инвентаря.

Площадки для зимних видов спорта обустроят в каждом районе. В Заводском покататься на лыжах можно будет на двухкилометровой трассе в парке им. 900-летия Минска.

Больше всего хоккейных коробок зальют в учреждениях образования Фрунзенского района.