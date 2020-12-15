Хороводы вокруг ёлки и анимационный фильм в планетарии. Как в парке Горького прошла акция «Наши сердца – детям»?

Новости Беларуси. Белорусский детский фонд поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников из детских домов семейного типа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благотворительная акция «Наши сердца – детям» прошла в парке Горького. Для 45 малышей создали настоящую атмосферу праздника и волшебства. Вместе с аниматорами ребята водили хороводы вокруг новогодней елки, пели песни и участвовали в интерактивных конкурсах. А самые смелые подготовили для Деда Мороза и Снегурочки стихотворения. Всем детям подарили сладкие угощения.

Сегодня мы рассказываем стишки. Новый год – это подарки, радость и веселье.

Нэлла Василенко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа № 20 Минска:

Внимание уделять детям надо всем, но, наверное, особенно тем, которые лишены родительского внимания. Мы стараемся полностью заменить им родителей, стараемся и уделять внимание, и играть с ними. И спасибо детскому фонду за то, что он иногда приглашает нас и дарит такие чудесные веселые праздники.

Ирина Чернякова, заместитель директора Белорусского детского фонда:

Нам, конечно, хотелось больше всего обратить внимание на детей, о ком мы должны заботиться – это дети-сироты. И сегодня мы проводим такое нетрадиционное, наверное, открытие нашей рождественской акции на свежем воздухе.