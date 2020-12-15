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Хороводы вокруг ёлки и анимационный фильм в планетарии. Как в парке Горького прошла акция «Наши сердца – детям»?

15 декабря 2020 15:45
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Новости Беларуси. Белорусский детский фонд поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников из детских домов семейного типа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Хороводы вокруг ёлки и анимационный фильм в планетарии. Как в парке Горького прошла акция «Наши сердца – детям»?-1

Благотворительная акция «Наши сердца – детям» прошла в парке Горького. Для 45 малышей создали настоящую атмосферу праздника и волшебства. Вместе с аниматорами ребята водили хороводы вокруг новогодней елки, пели песни и участвовали в интерактивных конкурсах. А самые смелые подготовили для Деда Мороза и Снегурочки стихотворения. Всем детям подарили сладкие угощения.

Хороводы вокруг ёлки и анимационный фильм в планетарии. Как в парке Горького прошла акция «Наши сердца – детям»?-4

Сегодня мы рассказываем стишки. Новый год – это подарки, радость и веселье.

Хороводы вокруг ёлки и анимационный фильм в планетарии. Как в парке Горького прошла акция «Наши сердца – детям»?-7

Нэлла Василенко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа № 20 Минска:
Внимание уделять детям надо всем, но, наверное, особенно тем, которые лишены родительского внимания. Мы стараемся полностью заменить им родителей, стараемся и уделять внимание, и играть с ними. И спасибо детскому фонду за то, что он иногда приглашает нас и дарит такие чудесные веселые праздники.

Хороводы вокруг ёлки и анимационный фильм в планетарии. Как в парке Горького прошла акция «Наши сердца – детям»?-10

Ирина Чернякова, заместитель директора Белорусского детского фонда:
Нам, конечно, хотелось больше всего обратить внимание на детей, о ком мы должны заботиться это дети-сироты. И сегодня мы проводим такое нетрадиционное, наверное, открытие нашей рождественской акции на свежем воздухе.

Хороводы вокруг ёлки и анимационный фильм в планетарии. Как в парке Горького прошла акция «Наши сердца – детям»?-13

После представления на свежем воздухе детей ждал еще один сюрприз: им показали анимационный фильм в планетарии. На этом марафон добрых дел не заканчивается. Представители детского фонда также навестят детей-инвалидов и тех, кто накануне новогодних праздников оказался в больнице.

# Новый год # общество # Нэлла Василенко # Ирина Чернякова # Фотофакт

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