Алексей Дзермант: во время попытки мятежа в Беларуси спортсмены были одной из основных целевых групп для вербовки в ряды протестующих

Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит смысл происходящих событий на Олимпиаде в Токио, и как спорт и политика сегодня очень тесно связаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант, политолог, философ:

Здравствуйте! Я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Очередные летние Олимпийские игры становятся историей. Белорусы по-настоящему гордятся теми, кто привез медали из Токио, но также и теми, кто представлял нашу национальную сборную – белорусскую команду. Ведь личная победа – это всегда и победа команды: тренеров, врачей, товарищей и коллег. Да и сами спортсмены понимают, что за их плечами стоит система, государство, народ, которые создавали возможности для занятия спортом и отправили на соревнования, чтобы достойно представлять страну. Именно поэтому победители несут белорусские национальные флаги и искренне гордятся этим. Так, как это делает наш олимпийский чемпион Иван Литвинович – первый белорус, завоевавший золотую медаль в прыжках на батуте.

Алексей Дзермант:

В спорте, в политике, в бизнесе побеждают команды – сплоченные целеустремленные коллективы. Это нужно понимать и соотносить свои личные амбиции с интересами коллектива. Не все с этим справляются, в ком-то, бывает, возобладает гордыня, а если еще не особо много ума, то человек срывается в крутое пике и вместо достойного уважения спортсмена превращается в политическую марионетку. Что-то похожее произошло с Кристиной Тимановской – бегуньей, которая пошла против тренеров и команды и решила разыграть политической скандал из вполне штатной ситуации с заменой спортсменов. Не хочется делать окончательные выводы в ее отношении – был ли это просто эмоциональный срыв или заранее продуманная акция – смысл в другом. Сейчас у Запада появился очередной повод обвинить Беларусь во всевозможных грехах. Мы видим, что международные спортивные соревнования превратились в арену политической борьбы даже худшей, чем во время первой холодной войны. Тогда был хоть какой-то паритет, а сейчас в спорте творится полный беспредел. Скандалы с допингом, отстранение целых команд, запрет использовать национальный флаг, санкции – все это реалии нынешнего дня, и мы видим, как это начинают использовать против нас.

Алексей Дзермант:

Что с этим делать, как реагировать? Во-первых, конечно, нужно обратить внимание на морально-психологическое состояние спортсменов, мы должны понимать, что происходит в их головах, особенно, когда они участвуют в соревнованиях высокого уровня. Во-вторых, мы должны понимать, что те международные спортивные организации, которые контролирует Запад, будут использоваться против нас и нам нужна собственная спортивная инфраструктура, свободная от политической ангажированности. В третьих, возможно мы слишком много внимания уделяем дорогостоящему профессиональному спорту, от которого не всегда получаем необходимую отдачу. А нужно делать ставку на массовое спортивное движение, которое работало бы на укрепление здоровья нации. А еще стоит обратить внимание на персональную работу со спортивными звездами. Не секрет, что во время попытки мятежа в Беларуси известные спортсмены были одной из основных целевых групп для вербовки в ряды протестующих. Из них надували неких моральных авторитетов, которые должны были своим примером и участием завлекать легковерных граждан в политическую активность. Алексей Кудин: «Я бы хотел попросить оппозиционные силы – не используйте мое имя и мои спортивные достижения в своих интересах»