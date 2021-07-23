Алексей Кудин: «Я бы хотел попросить оппозиционные силы – не используйте моё имя и мои спортивные достижения в своих интересах»

Алексей Кудин:

Я Алексей Кудин, сейчас нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Со мной все в порядке, моему здоровью ничего не угрожает. Вот я перед вами – жив, здоров, улыбаюсь, есть все блага: тренируюсь по два-три часа в день, кушаю, нормально сплю. Та ситуация, которая со мной произошла 10 августа 2020 года, – за нее, конечно же, я понесу наказание, которое должно быть, и готов искупить свою вину.

Всю свою сознательную жизнь я тренировался, выступал за свою страну под красно-зеленым флагом. И 20 лет я приносил стране медали и буду еще приносить. Я бы хотел попросить оппозиционные силы – не используйте мое имя и мои спортивные достижения в своих интересах, так как я хочу, чтобы в моей стране снова воцарился покой, любовь и была благодать. Потому что белорусы – это мирный, миролюбивый и работящий народ, и я не хочу, чтобы мою страну разрушали. Я готов сделать для спокойствия и мира в своей стране все, что от меня зависит.

Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий. Я возместил им ущерб в полном объеме. Также я поддерживаю ту политику, которую ведет действующая власть, и правоохранительный блок, который занимается наведением порядка в моей стране. Я не поддерживаю оппозиционные силы, которые пытаются разрушить мою страну и навести в ней некую смуту. Также я планирую просить о помиловании у Александра Григорьевича Лукашенко. И в дальнейшем хочу также выступать и прославлять свою страну.

Алексей Кудин был задержан в России и по решению суда был экстрадирован в Беларусь. Во время массовых беспорядков он активно оказывал сопротивление сотрудникам милиции.