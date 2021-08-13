Купить мясо, молочку и льняные изделия. На «Кургане Славы» пройдёт выставка агропромышленных предприятий

Новости Беларуси. 14-15 августа на мемориальном комплексе «Курган Славы» пройдет выставка предприятий АПК Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Программа состоится в рамках Года народного единства.
Новости Беларуси. 14-15 августа на мемориальном комплексе «Курган Славы» пройдет выставка предприятий АПК Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Программа состоится в рамках Года народного единства.
Посетители смогут продегустировать продукцию агропромышленного комплекса Минской области, приобрести мясомолочные, льняные и хлебобулочные изделия. Представят и сельскохозяйственную технику.
Развлекать гостей будут творческие коллективы. Желающие смогут сфотографироваться возле тематических фотозон. Мероприятия начнутся в 10 утра и будут проходить до 16:00.