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Купить мясо, молочку и льняные изделия. На «Кургане Славы» пройдёт выставка агропромышленных предприятий

13 августа 2021 14:33
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Новости Беларуси. 14-15 августа на мемориальном комплексе «Курган Славы» пройдет выставка предприятий АПК Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Программа состоится в рамках Года народного единства.

Купить мясо, молочку и льняные изделия. На «Кургане Славы» пройдёт выставка агропромышленных предприятий-1

Посетители смогут продегустировать продукцию агропромышленного комплекса Минской области, приобрести мясомолочные, льняные и хлебобулочные изделия. Представят и сельскохозяйственную технику.

Купить мясо, молочку и льняные изделия. На «Кургане Славы» пройдёт выставка агропромышленных предприятий-4

Развлекать гостей будут творческие коллективы. Желающие смогут сфотографироваться возле тематических фотозон. Мероприятия начнутся в 10 утра и будут проходить до 16:00.

# Развлечения # общество # Фотофакт

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