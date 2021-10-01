Алексей Дзермант: «Ожидать изменений в лучшую сторону политики ФРГ по Беларуси не стоит»

Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике расскажет о результатах прошедших выборов в Бундестаг в Германии и в чем их смысл для Беларуси и России. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В Германии состоялись выборы в Бундестаг, и уже можно подводить их итоги. Социал-демократы с небольшим отрывом в 1,5 % опередили правивший почти два десятилетия блок ХДС/ХСС. На такой ноте уходит многолетний канцлер ФРГ Ангела Меркель, и ее место, скорее всего, займет социал-демократ Олаф Шольц. Кроме социал-демократов в Бундестаг проходят, но с более скромными результатами, партия «зеленых», «Свободная демократическая партия», «Альтернатива для Германии», сохранит свою фракцию в парламенте и партия «левых». О чем говорят результаты этих выборов и в чем их смысл для нас – Беларуси и России? Очевидно, что немецкий избиратель разочарован в новых лидерах христианских демократов и не видит в них достойной замены уходящей Меркель.

Алексей Дзермант:

Пандемия также обрушила рейтинг правящей партии, а тотальные карантины и жесткая борьба с теми, кто протестует против принудительной вакцинации и локдаунов, популярности ей тоже не добавила. И на этом фоне социал-демократы выглядят более человечно, тем более что для них обычно вопросы социальной повестки и усиление социального государства более важны. На фоне падения в экономике из-за коронавируса это становится крайне важным.

Алексей Дзермант:

Самого крупного успеха в истории на этих выборах добилась партия «зеленых» – почти 15 %. Это говорит о том, что пропаганда весьма специфичной идеологии «зеленых» в Европе достигает цели.В чем же же эта специфика? Это ведь не только забота о защите окружающей среды, зачастую в довольно радикальных формах, это еще активное продвижение ЛГБТ-сообщества, то есть сексуальных меньшинств. Например, впервые от этой партии в Бундестаг был избран так называемый трансгендер – то ли мужчина, то ли женщина. «Зеленые», как правило, занимают и весьма недружелюбную позицию по отношению к восточным соседям ЕС – Беларуси и России – и не зря их иногда рассматривают как самую проамериканскую силу в Европейском союзе. Если социал-демократы и ХДС все же действуют в русле прагматизма и реальной политики, то «зеленые» – это жестко идеологизированная партия.

Алексей Дзермант:

Крайне правые и крайне левые из «Альтернативы для Германии» и «Левой партии» теряют поддержку, видимо из-за того, что несмотря на присутствие в парламенте сторонники этих взглядов не имеют никаких реальных рычагов влияния на принимаемые в стране решения. Свободные демократы – это партия сторонников неолиберализма, и чего-то позитивного нам от них ждать вряд ли не приходится. Самая главная интрига сейчас – какая в итоге коалиция будет сформирована в Бундестаге и представители каких партий получат руководящие должности в ключевых министерствах. Но, судя по всему, именно лидер социал-демократов возглавит правительство ФРГ. Весьма вероятно также, что пост министра иностранных дел достанется представителю «зеленых», а это значит, что продолжится антироссийская и антибелорусская риторика, критика совместных энергетических и логистических проектов.

Алексей Дзермант:

Тем не менее в целом внешнеполитическая линия ФРГ вряд ли кардинально поменяется. Несмотря на всю словесную критику, немцам очень выгодно сотрудничать с Востоком, и лучше всего это делать, используя энергетические и транзитные возможности России и Беларуси. При этом ожидать изменений в лучшую сторону политики ФРГ по Беларуси не стоит. Да, с переходом поста канцлера СДПГ можно ожидать более умиротворяющей риторики и стремления сдержать противостояние. Но это вряд приведет к перезагрузке отношений или потеплению – все-таки ФРГ является членом НАТО, подчинена блоковой дисциплине и безусловно ориентируется на Вашингтон. Алексей Дзермант:

В отношениях с ЕС и Германией нужно избегать излишнего оптимизма: пока Европа подчинена американцам и не является полностью суверенной, с ней очень сложно договариваться и иметь дело, тем более когда многие политики одержимы идеологиями, которые прямо противоречат нашим ценностям и образу жизни.