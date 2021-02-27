Алексей Дзермант: «Они понимают только язык силы. Когда мы будем сильными, тогда они сами захотят договариваться»

Новости Беларуси. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. В гостях программы «Тайные пружины политики» философ, политолог Алексей Дзермант и политолог Петр Петровский. Григорий Азаренок, корреспондент:

Что должно произойти с человеком, что с ним должны сделать социальные медиа, интернет и так далее, чтобы наши белорусы желали смерти милиции, раковой опухоли их детям? Мы же все это читаем. Что должно произойти в сознании человека? Как с этим работают? Зная законы человеческой психологии, зная, на какие места можно давить, из людей могут делать зверей

Алексей Дзермант, политолог:

Мы живем в таком мире сейчас, где уже у многих теряются какие-то ориентиры: и моральные, и религиозные, и вообще, наверное, человеческие. К сожалению, такая эпоха вроде бы распространения информации, знаний повсеместная, но чем больше этой информации, тем меньше у человека какого-то критического мышления и способности отделять зерна от плевел в информационном пространстве. Поэтому, конечно, это эпоха манипуляции, когда, зная какие-то законы психологии человеческой, зная, на какие места можно давить, из людей могут делать на самом деле зверей. Мы видели, как могут натравить брата на брата в Украине. У нас это пытались, еще до сих пор пытаются делать, поэтому удивительного в этом ничего нет. Есть технологии, работа с сознанием, работа с информацией, манипулирование людьми. Наша задача сейчас – бороться за мир вместе с Россией и Китаем Григорий Азаренок:

От частного перейдем к общему. Прошла Мюнхенская конференция по безопасности, на которой, безусловно, главное событие – это выступление Джо Байдена. Если убрать всякие дипломатические мантры, то это фактически объявление миру войны. Алексей Дзермант:

Ничего миру хорошего это, естественно, не сулит, потому что все такие заявления обычно заканчиваются войной, тысячами жертв, катастрофой для целых стран, народов и регионов. Поэтому, конечно, наверное, наша задача сейчас – действительно, как бы это не показалось банальным, бороться за мир вместе с Россией, Китаем, чтобы эту агрессивную политику Соединенных Штатов, которую они обязательно начнут, все-таки сдерживать. Они понимают только язык силы. Когда мы будем сильными, они сами захотят договариваться Это сдерживается только одним способом. Они понимают – Запад, англосаксы, американцы – только силу. То есть если мы будем слабеть, будем позволять внедряться внутрь нашего народного и государственного организма, если будем ослаблять наши союзнические узы, не будем создавать большой блок – от Шанхая до Бреста, то, естественно, они будут этим пользоваться. Поэтому единственный правильный ответ – не пытаться перед ними заискивать, не искать дипломатические формулировки, тем более не прогибаться под этим давлением. Они понимают только язык силы. Когда мы будем сильными, тогда они сами захотят договариваться и определять какие-то общие правила для мира.

Григорий Азаренок:

Объединенный Запад сейчас напоминает СССР самого плохого образца, такой геронтократии черненковской, когда произносились мантры, в которые никто не верит на самом деле, когда вот эти «мертвые лица», «мертвое лицо» Байдена, эти евродепутаты, которые произносят какие-то мантры (имеется в виду другое), и непонятно вообще, что происходит. Империя эпохи заката – мы знаем, что она может или окончательно уйти в закат, но крыса, загнанная в угол, может прыгнуть и она может быть намного агрессивнее. Запад понимает, что теряет козыри, аргументы в гонке мировой, поэтому будет атаковать тех, кого считает слабее себя Алексей Дзермант:

Да, увядающие империи, а коллективный Запад во главе с США – это, безусловно, империя, здесь не нужно никаких иллюзий. Мы видим, что технологический, экономический, демографический центр смещается на Восток. Это очевидно. Мы видим успехи Китая и их подъем и в технологиях, я бы даже сказал, в духовной сфере. Предлагают какие-то свежие идеи китайцы. А Запад, как это не банально сказать, гниет, находится в упадке, но разлагаться он может долго, это правда. Естественно, в этот период он будет максимально агрессивный, потому что он понимает, что теряет козыри, теряет аргументы в этой гонке мировой, поэтому он будет атаковать тех, кого он считает слабее себя. Сейчас Байден на Мюнхенской конференции слабыми назначил действительно Россию и ее союзников. Потому что есть сцепки еще межэлитные с ельцинских времен, в России с Западом, экономика не 100 % суверенная в России, особенно в финансовой сфере, есть с технологиями проблемы. Запад это прекрасно понимает. Они будут давить в эти слабые места, стараясь ослабить Россию, заодно и всех нас. Естественно, наша задача как суверенного государства, наше стремление, наша цель – чтобы Россия была сильной, тогда и Беларусь будет сильной. Поэтому многие ходы, которые мы здесь сделали – в плане импортозамещения, сохранения технологий, каких-то финансовых проектов, в том числе, кстати, например, с арабскими странами, которые тоже недовольны гегемонией в финансовой сфере Запада. Это, по сути, те рецепты, которые можно масштабировать на всю Евразию, как минимум на наш Евразийский союз.

Петр Петровский, политолог:

Я бы хотел подчеркнуть немножко другой еще момент. Фактически сейчас у нас работает диалектика: суверен – с одной стороны и капитал – с другой стороны, где суверенное государство является естественным противником империализма как высшей стадии вот этого монополистического капитализма. И мы можем это увидеть по тем же выборам в США, когда монополистические эти корпорации информационного толка начинают диктовать свои условия, продвигать вот эту цифровую диктатуру. Григорий Азаренок:

И наплевать на 100 миллионов американцев, которые это не хотят. Петр Петровский:

Вообще наплевать на всех. Это внесудебные формы и внедемократические формы управления, когда вот эта цифровая диктатура никакими обязательствами не подчинена. Беларусь, например, является... Григорий Азаренок:

Одной из немногих в Европе. Петр Петровский:

Я бы сказал, если по Европе говорить, то мы единственные из суверенных государств, которые могут самостоятельно и свободно выступать и говорить даже, как сегодня модно говорить, неполиткорректные вещи. Григорий Азаренок:

Мы сейчас посмотрим, как они расправятся с Италией, которая посмела немножко не в том русле идти. Григорий Азаренок:

Тем не менее финансовая монополия – доллар у них в руках, они его печатают, система банковских расчетов, технологии, интернет, цифровая зависимость и так далее. У них – я перечислил – серьезные козыри. «Очевидно, что еще пару лет и YouTube превратится в абсолютно цензурируемую площадку»