Ровно год, как студента из Ирана госпитализировали с подозрением на коронавирус. Последняя статистика Минздрава

Минздрав опубликовал последнюю статистику по заболеваемости. К слову, вести ее начали ровно год назад. 27 февраля студент БНТУ из Ирана, который летел к нам через Баку, был помещен в больницу в Минске с подозрением на COVID-19. На следующий день диагноз подтвердился.