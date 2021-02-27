Ровно год, как студента из Ирана госпитализировали с подозрением на коронавирус. Последняя статистика Минздрава

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 459 пациентов с COVID-19, выписан – 1 491, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 459 пациентов с COVID-19, выписан – 1 491, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минздрав опубликовал последнюю статистику по заболеваемости. К слову, вести ее начали ровно год назад. 27 февраля студент БНТУ из Ирана, который летел к нам через Баку, был помещен в больницу в Минске с подозрением на COVID-19. На следующий день диагноз подтвердился.
За все время пандемии в нашей стране было проведено почти 4 880 000 тестов. Они определили наличие инфекции у 285 959 человек. Умерли 1 966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.