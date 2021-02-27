МИД осудил желание поляков провести праворадикальный марш в Гайновке

Новости Беларуси. МИД Беларуси осудил намерение провести праворадикальную акцию в польской Гайновке, где проживают этнические белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настаиваем на соблюдении польской стороной своих обязательств по недопущению героизации нацизма. Будем учитывать в отношениях с Варшавой ее подходы к абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников», – говорится в заявлении.

Напомним, 1 марта в Польше отмечается так называемый День памяти «проклятых солдат». Эта акция посвящена участникам послевоенного антисоветского подполья. В 1946 году они в составе подпольных Народных вооруженных сил под командованием Ромуальда Бурого Райса сожгли вместе с жителями пять белорусских православных деревень в округе. Не менее 79 человек были зверски убиты. Власти социалистической Польши Райса судили и казнили. В постсоветское время Бурого реабилитировали.

МИД Беларуси осуждает подобные действия. В месте, где компактно проживают этнические белорусы, это не может не вызывать тревогу.