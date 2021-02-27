Прямой эфир

МИД осудил желание поляков провести праворадикальный марш в Гайновке

27 февраля 2021 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МИД Беларуси осудил намерение провести праворадикальную акцию в польской Гайновке, где проживают этнические белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД осудил желание поляков провести праворадикальный марш в Гайновке-1

«Настаиваем на соблюдении польской стороной своих обязательств по недопущению героизации нацизма. Будем учитывать в отношениях с Варшавой ее подходы к абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников», – говорится в заявлении.

МИД осудил желание поляков провести праворадикальный марш в Гайновке-4

Напомним, 1 марта в Польше отмечается так называемый День памяти «проклятых солдат». Эта акция посвящена участникам послевоенного антисоветского подполья. В 1946 году они в составе подпольных Народных вооруженных сил под командованием Ромуальда Бурого Райса сожгли вместе с жителями пять белорусских православных деревень в округе. Не менее 79 человек были зверски убиты. Власти социалистической Польши Райса судили и казнили. В постсоветское время Бурого реабилитировали.

МИД Беларуси осуждает подобные действия. В месте, где компактно проживают этнические белорусы, это не может не вызывать тревогу.

# МИД Беларуси # общество # Ромуальд Райс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Гордимся, что у нас есть такое производство». Участники автопробега побывали на МЗКТ и рассказали, зачем берут на экскурсию детей
27 февраля 2021 14:24

«Гордимся, что у нас есть такое производство». Участники автопробега побывали на МЗКТ и рассказали, зачем берут на экскурсию детей

«Эти встречи – повод показать гордость». Илья Бегун стал участником автопробега, и вот что он говорит
27 февраля 2021 14:17

«Эти встречи – повод показать гордость». Илья Бегун стал участником автопробега, и вот что он говорит

Молодые люди растянули плакат, перекрыв движение транспорта в Молодечно. Завершено расследование уголовного дела
27 февраля 2021 13:02

Молодые люди растянули плакат, перекрыв движение транспорта в Молодечно. Завершено расследование уголовного дела