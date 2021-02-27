«Гордимся, что у нас есть такое производство». Участники автопробега побывали на МЗКТ и рассказали, зачем берут на экскурсию детей

Новости Беларуси. «За единую Беларусь!» 27 февраля по улицам Минска проехала колонна автомобилей участников патриотической акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под государственными флагами она преодолела маршрут от проспекта Победителей до улицы Машиностроителей.

Автопробеги становятся все масштабнее. Неравнодушные белорусы подключаются к акции из различных регионов, чтобы заявить: они стремятся к спокойствию и процветанию своей родины. Интересно, что их ряды пополняют и те, кто еще вчера выходил на улицу под другим флагом. «Эти встречи – повод показать гордость». Илья Бегун стал участником автопробега, и вот что он говорит

Как правило, акции сопровождаются добрыми делами – посещением детских домов и интернатов с полезными подарками, а также памятных мест, где участники вспоминают историю и возлагают цветы. Лейтмотивом этой встречи стало знакомство с белорусскими предприятиями. Сегодня в маршруте автопробега две главные точки – МАЗ и МЗКТ.

Минский завод колесных тягачей встретил участников выставкой техники, которая вызвала особый интерес у юных белорусов. Они смогли не только сфотографироваться рядом с мощными машинами, но и оценить их изнутри. Также для участников акции провели экскурсию по производству с посещением основного цеха сборки.

Завод произвел впечатление. Огромный. Гордимся тем, что у нас есть такое производство в Беларуси.

– Тут много чего интересного – двигатели, машины. Мне очень это нравится.

– Ты в будущем механик, может, какой-то?

– Нет. Лично я хочу стать летчиком.

Это все потерять, что мы имеем... Достаточно 10 сантиментов стержня одного человека, сделать одну неправильную подпись – это все просто возьмет и рухнет. Потому мы здесь. Потому что я считаю: это уникально, то, что у нас это сохранилось. Такой же завод есть в Брянске – Брянский автомобильный завод, такой же завод колесных тягачей. И где он сейчас? Как-то там это присутствует. А мы выпускаем конкурентную продукцию.

Мы берем детей для того, чтобы показать им все то прекрасное, что есть в нашей стране, чтобы привить им ту любовь, которая есть у нас, гордость за нашу республику.