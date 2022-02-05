Алексей Дзермант об Украине: «Это государство опасно окружающим. Особенно нам»

Новости Беларуси. Совместное заявление лидеров России и Китая – начало конца однополярного мира. Об этом говорят политологи и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам же дух вчерашнего обращения полностью выражает и белорусский взгляд на мир, где неприемлемо давление, шантаж и угрозы со стороны маргинального меньшинства человечества – Запада. Какой будет новый мир и как предстоит за него бороться, рассуждают наши авторы Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в программе «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Алексей, я вчера, честно, воспрял духом, когда увидел это заявление. То, о чем вы писали, о чем мечтали евразийцы многих поколений – это заявление совместное Путина и Си Цзиньпина, конечно, мощное. ​«Это действительно очень глубоко идущее заявление»

Алексей Дзермант, писатель, философ, политолог:

Да, мощное, действительно, во-первых, очень близкие позиции по отношению к Западу. Резкая критика, оценка тех деструктивных моделей поведения, которые Запад навязывает остальному миру. Потом, очевидно, что энергетический альянс между Россией и Китаем заключается, там многомиллиардные контракты на поставки нефти и газа. И затем формулировки, что наш союз даже больше, лучше, чем союзы времен холодной войны. У нас нет границ в отношениях, никаких проблемных вопросов не будет, мы все будем снимать. И в этом плане, конечно, это действительно очень глубоко идущее заявление. Запад называется уже меньшинством планеты, миноритарий. А большинство уже за государствами, которые строят новую архитектуру миропорядка. Григорий Азаренок:

И здесь стоит отметить стратегическое видение нашего Президента. Ведь все знают, что в 1990-е ему говорили все: какой Китай, это банановая страна третьего мира. Вот, куды трэба ісці – у Еўропу, Амерыку. Там наше счастье. А Президент тогда принял другое решение. Алексей Дзермант:

Да. Действительно очень прозорливое тогда было решение. Тогда даже в России не все понимали до мюнхенской речи Путина, до 2008 были годы и годы, а мы уже начали выстраивать тогда отношения с Китаем. Григорий Азаренок:

В России, наоборот, тогда все эти либералы рассказывали, что Китай – это угроза. ​Важно было завоевать доверие китайцев. Они увидели, что мы не предали память об СССР Алексей Дзермант:

Да и сейчас рассказывают. Ведь мечта Запада – рассорить Китай и Россию, вбить клинья, поднять взаимное недоверие и так далее. Слава богу, лидеры тоже подтвердили, что уровень доверия очень высокий. А что касается Беларуси, действительно, мы здесь, на крайнем Западе этого большого евразийского пространства, давно это поняли, выстроили отношения с Китаем. Конечно же, кроме прагматики очень важно было завоевать доверие такое духовное китайцев. Они увидели, что мы не предали память о Советском Союзе.

Григорий Азаренок:

А у них очень чутко к этому относятся. Ренегаты, антисоветчики – их не выносят на дух. Алексей Дзермант:

У нас красный флаг, что опять же сближает в символическом смысле, а для китайцев важно. ​«Это абсолютный психоз милитаристский в Украине» Григорий Азаренок:

При этом, Алексей, у них есть тоже козырь, которого не должно у них быть, Президент сказал, мы должны вернуть Украину в лоно нашего славянства. Потому что Украина в той цивилизации, в той системе ценностей – это просто антиистория. Этого не может быть, это подрывает и нашу безопасность, мы видим. Даже во время госпереворота сколько оружия сюда шло, активисты все туда-сюда ездили. И так ее заряжают, как анти-Россию. Рано ли поздно она начнет войну с Россией сама. Потому что ее для этого просто выращивают, ее накачивают этим. Алексей Дзермант:

Накачивают. Эти поставки оружия из Британии, из Польши. Григорий Азаренок:

Мы видим: со стеклянными лицами песни про то, как они убьют москаля и так далее. Алексей Дзермант:

Да, это абсолютный психоз милитаристский в Украине. К сожалению, это государство опасно окружающим. Особенно нам. Потому что что там стрельнет в голову даже какому-нибудь генералу, руководство же там не контролируют полностью. Гуляй-поле. Дикое поле. Эти националистические «добробаты», которые могут просто заплатить за провокацию, чтобы разжечь конфликт или войну. ​«Увы, придется, наверное, в том числе освобождать какие-то части территории Украины» Григорий Азаренок:

Ярош сказал, что он превратит нашу страну в ад. Алексей Дзермант:

Вот. Совершенно очевидно, что эту проблему нужно решать. Если ее не решат изнутри украинцы, я думаю, там много здравомыслящих людей, которые могут просто поднять восстание народа против этой обезумевшей власти и этой клики. Либо, если они пойдут и сунутся на нас, увы, придется, наверное, в том числе освобождать какие-то части территории Украины от этой гнили и плесени.

Григорий Азаренок:

Великие политические события все начинаются с мысли. Вот, вы делаете новое начинание, такое очень важное, потому что гуманитарная наука сейчас – это просто основа политики. И вы начинаете «Евразийскую школу идей», правильно? Расскажите об этом. ​«Наша задача – действительно давать дополнительные знания» Алексей Дзермант:

Да, мой центр, который я возглавляю, центр «Северная Евразия» совместно с общественным объединением «Белая Русь» запускаем такой проект просветительский – «Евразийская школа идей», чтобы привлечь молодых людей, рассказать им о перспективах интеграции в Евразии, как нужно отстаивать свои интересы, что мы понимаем под союзами и союзностью. В целом дать некое представление о комплексе идей интеграционных, союзных, евразийских. Вся информация доступна на сайте «Северной Евразии», можно почитать, как присоединиться к школе, связаться. Но наша задача – действительно давать дополнительные знания, чтобы в этом меняющемся мире, где формируются союзы уже России и Китая, мы не отставали, наше мировоззрение и понимание не было западоцентричным, мы опирались на свою картину мира, на своих ученых, на свои представления. И ставили свои цели. Мне кажется, молодым людям сейчас нужно давать эти знания, эти вещи. И мы – и общественники, и эксперты – объединяемся, чтобы нашу молодежь как-то уже приучать к новому мышлению и к пониманию себя, нашей страны в новом мире. Григорий Азаренок:

И надо еще понимать, что либерализм, рынок – это все не то что… Это не модно уже нигде. Это старый, побитый молью костюм, который висит на этом Западе и смердит на весь мир. Это уже нигде не воспринимают. ​«У нас же есть и мечта, и проект для человечества» Алексей Дзермант:

Вот смотрите, Беларусь, Россия, Казахстан, Китай объединяются вместе в противостоянии попыткам Запада нас нагнуть и уничтожить наши ценности, наши государства. Но при этом у нас же есть и мечта, и проект для человечества. Китайцы называют единая судьба человечества. Но по сути, это же старые, наши еще, русские идеи Федорова общего дела, всеединства Достоевского. Мы зачем хотим объединиться? Чтобы эта энергия шла не на войны, не на грабеж, а чтобы мы вместе развивали науку, осваивали космос, боролись с болезнями, побеждали смерть. Понимаете, эту нашу идею… Григорий Азаренок:

Освоить нам эти пространства… Менделеев писал, нас должно быть 500 миллионов. А нас… В России – 140, нас – 10. Наша земля только 20 прокормит, и тогда она выйдет на полный производственный цикл, об этом Президент говорил. ​«В современном мире нужна другая идеология. Нужно другое стремление, другая цель» Алексей Дзермант:

Потому что западный капитализм всегда был построен на том, что мы должны жестко конкурировать и воевать друг с другом, так они обогащались, колонизировать всех остальных, утверждать там свое превосходство, что они делали либо в либеральной, либо в нацистской форме. Но мы-то сейчас говорим, что в современном мире нужна другая идеология. Нужно другое стремление, другая цель. Вот это объединение, мирное устройство, логистика, развитие пустующих территорий, выход дальше человечества в космос, когда мы сделали первый шаг, Советский Союз, сейчас можем это делать вместе с Китаем, не зря же лунная программа запускается. Вот для чего нам нужны мир, безопасность, для чего мы должны защищать наши государства от этой западной чумы.

Григорий Азаренок:

При этом сохранение независимости, самостоятельности всех государств. И наоборот, это будет преимуществом, что у нас свои самостоятельные государства. Это будет нашим преимуществом, что мы каждый будем в эту евразийскую семью приносить какие-то свои идеи. Но этому будут противостоять морские державы. Они портовые, они наживаются в основном на торговле, на спекуляциях, на перекупе. Это классика геополитики. Морские державы это никогда не устроит, потому что они на своей земле не способны сами развиваться, им надо все время куда-то плыть, грабить, забирать и так далее. ​«Бог есть на свете, и поэтому он не допускает установления царства зла на земле» Алексей Дзермант:

Да, увы, это логика первоначально капитализма, то есть захват земель, грабеж, колонизация. Забирают ресурсы у более слабых. Сейчас этой модели приходит конец. Уже не один аналитик говорит, что 500-летнему господству Запада и Европы приходит конец. И технологический, и мировоззренческий. Капитализм не работает. Григорий Азаренок:

Скажем, определенной западной части. Вот этой вот англосаксонской, торгашеской. Алексей Дзермант:

К сожалению, там корни еще из Венеции идут, этот капитализм разрастался. Григорий Азаренок:

А там – от Карфагена. Алексей Дзермант:

Да, тем не менее эта эстафета у них заканчивается, и сейчас на востоке возникает новый мир. К сожалению, будет острая борьба. Так просто он не отдаст бразды правления миром. Но главное, что появился этот свет в конце туннеля. Никакого конца истории не произошло, никакого полного доминирования и господства Запада не получилось. Они где-то проморгали, подумали, что будем почивать на лаврах, все равно мы уже полные господа этого мира. Но так в мире не бывает. Григорий Азаренок:

Посылать ракеты крылатые, куда хотим.