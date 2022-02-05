Показывают очень высокий уровень. Стремится ли белорусская молодёжь работать в сфере культуры?

Новости Беларуси. Пока многие города мира испытывают культурный голод из-за пандемии, Минск продолжает радовать своих жителей, гостей столицы разнообразием выставок, экскурсий, театральных показов, культурно-просветительских мероприятий и кинопремьер. Сфера искусства приобретает современные формы, популярность обрела «Ночь музеев», минчане также охотно участвуют в таких мероприятиях, как День музейного селфи. О том, какие планы для досуга ожидать в ближайшее время, обсудим с начальником управления культуры Мингорисполкома. В студии программы «Большой город» на СТВ Виталий Брель. Екатерина Забенько, ведущая:

Замечаю, что оживают потихоньку гастроли наших артистов за рубеж и наоборот, такой культурный обмен. Какие предстоят премьеры в этом плане? Кто куда поедет? Знаю, что Большой театр в Оман собирается, к нам сюда артисты российской оперы.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Сегодня наша театральная зрелищная организация, наши театры, в первую очередь, мы их инициируем на обмен. И в первую очередь – это, конечно, Российская Федерация. Уже на сегодня наш музыкальный театр вернулся из Тулы, а здесь вы могли наблюдать тульский театр, который на площади музыкального театра проводил и показывал спектакли. Точно так же у нас запланировано по каждому, то есть музыкальный театр, молодежный театр, новый драматический театр. У каждого из них есть программа. Да, может, они далеко за рубеж не выезжают, но в Российскую Федерацию обмен идет, мы едем туда и ждем их коллективы здесь. Поэтому будут новые постановки гостей из Российской Федерации. Екатерина Забенько:

Все ли концертные площадки на сегодня в Минске одинаково задействованы? Не уступают ли большие концертные залы таким камерным площадкам, залам, как Белгосфилармония?

Виталий Брель:

Я скажу так, на сегодня ни одна из площадок друг другу не уступает. Каждая площадка эксклюзивна. И сегодня зал филармонии – это акустика, классика. И туда не приедет играть рок-концерт, который могут делать в «Минск-Арене». Это все-таки две разные локации. То, что показывают в Большом театре или на сцене музыкального театра, то в новом драматическом театре не пойдет, потому что совершенно другой зал. Поэтому сегодня востребованы все площадки. Самая главная цель – и мы нацеливаем те театры, которые находятся в Минске в подчинении управления культуры, чтобы они подыскивали те пьесы, те программы, те постановки, которые интересны, которые живы, которые пишутся не в стол, в первую очередь. Мы прекрасно понимаем, что если постановка неинтересная, как вы говорили ранее, зрители голосуют, посещая концерты, у вас рейтинг, точно так же и театр. Сегодня сколько не рассказывай, премьера-премьера, выстрел, а придешь и смотреть нечего. На следующий день все, пошел вниз, вниз. И здесь мы проговариваем, что на постановку театра дают бюджетные деньги. И театр должен продумать так, чтобы тот показ спектакля не то чтобы окупался, а был интересен для наших зрителей, для наших гостей и минчан.

Екатерина Забенько:

Кто сегодня приходит в организации культуры? Какие вузы, учебные заведения можно считать кузницей кадров для вашей сферы? Успешно ли справляются, довольны ли вы молодым пополнением кадрами? Виталий Брель:

Довольны, конечно. Выстроена длинная цепочка. Это учреждения образования в сфере культуры, это музыкальные школы, хореографические школы, школы искусств, которые начинают с самого маленького человечка ковать кадры культуры и взращивать профессионалов, которые достойно представляют наш Минск и нашу страну далеко за пределами нашей страны. Далее – наш любимый колледж Глинки, конечно, это Академия музыки, университет культуры и академия искусств. Это самое основное, что есть в сфере культуры. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что люди, которые даже пошли не по стезе, они остаются в сфере культуры, заканчивая и медицинский, и педагогический университет, получая другое образование. Но если есть призвание, все равно возвращаешься. Екатерина Забенько:

Это для души.