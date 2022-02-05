«Они получат эстетическое удовлетворение». Насколько важны для белорусов культурные мероприятия?

Новости Беларуси. Пока многие города мира испытывают культурный голод из-за пандемии, Минск продолжает радовать своих жителей, гостей столицы разнообразием выставок, экскурсий, театральных показов, культурно-просветительских мероприятий и кинопремьер. Сфера искусства приобретает современные формы, популярность обрела «Ночь музеев», минчане также охотно участвуют в таких мероприятиях, как День музейного селфи. О том, какие планы для досуга ожидать в ближайшее время, обсудим с начальником управления культуры Мингорисполкома. В студии программы «Большой город» на СТВ Виталий Брель. Екатерина Забенько, ведущая:

Коснемся самой актуальной темы на сегодня, которая касается абсолютно всех сфер нашей жизни – обсуждение изменений в Конституцию и референдум. Знаю, что вы участвовали в таких обсуждениях, в диалоговых площадках, знаю, что большое количество представителей культуры тоже были заинтересованы в таких встречах. Какие вопросы в основном задавали, что бы им хотелось поменять в Основном законе страны?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Вы правы, идет широкое обсуждение, начиная от учреждений культуры в сфере образования до театров. И сегодня они проходили у нас во дворце лошицком. То есть мы стараемся охватить всех людей, которые работают в этой сфере, и услышать каждого, потому что это очень важно. И действительно Конституция, которая сегодня пишется, народная. Потому что ее никто не прятал, ее никто не скрывал, сегодня можно с ней ознакомиться. И мало того, можно получить обратную связь. Говоря о Конституции, очень важно и то, что касается сферы культуры, это отражено в 51 статье, вместе с тем затрагивают на встречах и ряд других вопросов. Не касаясь даже сферы культуры. Брак – это союз мужчины и женщины. И конечно, здесь вопрос, который поднимается на встречах, при рождении или не при рождении. Очень интересный был вопрос, что установили нижний порог для выбора главы государства 40 лет, а почему не установили верхний порог, так как есть примеры в Соединенных Штатах Америки. Что самое характерное, все, до единого, в любом обсуждении поддерживают, что должна быть закреплена историческая правда о Великой Отечественной войне. Это важно то, что сегодня все понимают, что происходит вокруг, все понимают, как стирается история, все прекрасно понимают, как пытаются изменить все, что было сделано и завоевано, и что это надо сохранить для нашего поколения, как говорит глава государства, что эта Конституция не нынешнего дня, а будущего, то это прекрасно все понимают. А культура, конечно, впереди, потому что это очень важно. И те историко-культурные ценности, которые есть на территории нашей страны, это духовная культура, которая сегодня, мы видим, слышим с радио, телевидения, присутствуя на тех или иных концертах, это важно. Екатерина Забенько:

Конечно, без сохранения традиций, культурного и духовного наследия мы дальше точно никуда не двинемся. Поэтому они должны быть учтены и закреплены в Конституции. Вопрос к вам не только как к чиновнику, а как к человеку, который знает о большинстве культурных событий, которые происходят в Минске, куда бы вы посоветовали сходить минчанам. Вот от себя, от души.

Виталий Брель:

Если говорить откровенно, не популяризируя, то я думаю, что если минчане, гости столицы выберут провести свой будний или выходной день, без оглядки можно идти в любое культурное заведение, они получат эстетическое удовлетворение. Потому что сегодня любой актер, который играет спектакль, вкладывает туда свою душу. Что происходит на арене цирка, 29 числа стартовала новая программа «Большой слон». Великолепная программа, где задействован не только самый большой слон, но и ряд животных, дрессированных животных, действительно стоит посмотреть. Спектакли. Еще раз повторюсь, что туда каждый актер вкладывает душу. Если мы берем музыкальный театр, то это обновленная постановка «Юнона и Авось». Да, это может быть не новая постановка «Шекспир 20 лет спустя», но это свой взгляд, который показал режиссер. Достаточно интересно. Новая постановка прошлого года, здесь могут посудить минчане, гости, удачная или нет, это «Три мушкетера». По-разному можно говорить, у каждого свое мнение. Новый драматический театр – постановка «Варшавская мелодия», где за женскую роль Национальной премией за театральное искусство была вручена премия за лучшую женскую роль. И вот зритель должен прийти и посмотреть, так это или нет, все-таки достойна или нет. На сегодня это не где-то так далеко. Увидел, посмотрел, оценил. То, что делает сегодня кинотеатр «Центральный», он показывает балет, оперу с мировых площадок у себя в кинозале. Это практически прямая трансляция по времени. Можно также насладиться шедевром мирового искусства. Очень много заготовлено премьер в кинотеатрах. И я думаю, что никакая пандемия не сорвет планы. И зрители увидят новые интересные постановки и «Беларусьфильма», и Российской Федерации, и Голливуда, то что сегодня можно увидеть. Конечно же, музеи. Это выставки. Стоит ходить, не сидеть дома.