Алексей Дзермант: действия польских властей очень похожи на формирование ударной группировки

Новости Беларуси. Ситуация на границе с Польшей продолжает накаляться: то польские силовики избивают мигрантов до полусмерти и не оказывают медицинскую помощь беженцам, что впоследствии ведет к их смерти, то перебрасывают танки и солдат на границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для чего все это делается и какие ответные действия происходят в рамках военно-политического союза Беларуси и России, рассказал политолог Алексей Дзермант.

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. С наших западных границ приходят тревожные вести. Власти Польши решили перебросить на границу с Беларусью дополнительно 2 500 солдат. В частности, в город Бяла-Подляска, находящийся всего в 46 километрах от Бреста, перебрасываются подразделения 10-й бронетанковой бригады, которая оснащена немецкими танками Leopard. Сегодня у наших границ сосредоточено уже около 10 тысяч польских военнослужащих, и действия польских властей очень похожи на формирование ударной группировки. Польское руководство оправдывает это якобы возросшими угрозами в связи с усилившимся миграционным потоком, но это мало похоже на правду, потому как планы по милитаризации оно вынашивает давно. Именно это скрывается в словах неформального лидера польских консерваторов Ярослава Качиньского, который говорит о том, что численность польской армии будет радикально увеличена, ее состав планируется довести до 200 тысяч, из которых 50 тысяч будут членами войск территориальной обороны.

Алексей Дзермант:

Ситуация с мигрантами на польской границе – это всего лишь предлог, чтобы оправдать изменение баланса сил в свою пользу и угрожать восточным соседям – Беларуси и России. Никакого иного смысла в таких темпах милитаризации нет. Кстати, с польско-литовской границы приходят очередные печальные новости. Еще одна жертва – погиб гражданин Ирака, он был болен сахарным диабетом, и несмотря на просьбы, обращенные к польским пограничникам, помочь с лекарствами, от которых зависит жизнь человека, его оставили без помощи и силой принудили буквально ползти на белорусскую территорию.

Алексей Дзермант:

Это бесчеловечно, это зверство, это преступление. Польские силовики ни в грош не ставят человеческую жизнь, им важно, чтобы люди, попавшие в уязвимое, беспомощное положение, просто убрались с их земли. И неважно, что с ними произойдет. Польские власти давно наплевали на гуманизм и человечность, для них не существует солидарности с другими собратьями по человеческому роду, они и не считают их собратьями, а может быть, даже и людьми. Официальная польская статистика говорит, что на сегодня на границе и в самой Польше погибли девять беженцев. Но вот немецкое издание Focus, которое входит в тройку ведущих информационно-политических журналов Германии, ссылается на Конрада Сикору – заместителя бургомистра города Михалово, расположенного на границе с Беларусью. Сикора говорит: «Не могу поверить в правдивость этих цифр. Судя по тому, что я слышал, на данный момент, должно быть, умерли не менее 70 человек. Но есть также предположения, что их может быть даже 200».

Алексей Дзермант:

Заместитель бургомистра считает, что это следствие «введения чрезвычайного положения в приграничной зоне для «прикрытия выталкивания мигрантов назад в Беларусь». Он ссылается на рассказы беженцев, которые утверждают, что польские пограничники депортировали их обратно в Беларусь семь или восемь раз. Конрад Сикора также прокомментировал и идею возведения стены на границе: «В мире нет стены, которая мешала бы людям пересекать границу. Стены Берлина, Израиля и Мексики научили нас, что всегда будут лестницы выше самих стен. Эти деньги лучше бы вложить в помощь беженцам». Но Польша предпочитает тратить деньги не на спасение жизней, а на оружие, нагнетание военной истерии. Польша и Прибалтика активно включились в процесс милитаризации на восточных границах ЕС. Очень большой вопрос, насколько это отвечает интересам Брюсселя, Берлина и Парижа, поскольку в данном случае новые точки напряженности будут ослаблять именно их, играя в пользу англосаксам, для которых конфликты внутри Европы и на ее границах – это возможность наращивать свое влияние, управлять процессом.

Алексей Дзермант:

Естественно, нам нельзя этого не замечать, и ответные действия в рамках военно-политического союза Беларуси и России уже происходят. На последней совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси и на личной встрече Сергея Шойгу и Виктора Хренина в Москве было заявлено о дальнейшем усилении интеграции в военной сфере. Будет подготовлена новая военная доктрина Союзного государства, которую планируется принять на ближайшем заседании Высшего Госсовета, то есть президентами двух стран. Разработан план военного сотрудничества до 2024 года, в рамках которого будут проведены военные учения «Щит Союза» в 2023 году, а также готовится план до 2026 года. Продлевается аренда российских военных объектов на территории Беларуси, а также начинается работа учебно-боевого центра в нашей стране для совместной подготовки специалистов ВВС и ПВО. Всего таких совместных учебных центров планируется три. Не забыли и про гуманитарно-идеологические вопросы – оба ведомства договорились о совместной работе по противодействию фальсификации истории Великой Отечественной войны.