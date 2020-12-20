Алексей Дзермант: «Дестабилизация ситуации здесь – это серьёзная проблема для России»

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» политолог Алексей Дзермант и Вадим Боровик, политический аналитик. Юлия Бешанова:

Расскажите, совсем сдулся протест или он перешел в некоторую иную фазу и стоит, допустим, весной ждать обострения? «Часть протеста переходит в латентную фазу, часть принимает радикальные формы»

Алексей Дзермант, политолог:

То, что копилось 10 лет, а может быть и больше, не может вот так взять и исчезнуть. Очевидно, что часть протеста переходит в латентную фазу, часть принимает радикальные формы. Конечно же, работать с этим нужно не только силовыми методами, но и политическими, информационными. Выводить людей из того психоза, в котором они пребывают – это уже специалисты именно по психологии, по информационной политике должны этим заниматься. Хотелось бы верить, что наши граждане, которые поверили зарубежным организаторам протестов, квазилидерам, фейковым лидерам, придут в себя в итоге, но этот процесс достаточно длительный. Поэтому нужно смотреть, что будет происходить весной – у них там ключевая дата 25 марта, так называемый День Воли, который традиционно был днем «праздничным» для оппозиции. Посмотрим, что будет происходить. Самое главное все-таки – не нужно нашей власти допускать определенные политические ошибки, потому что они тоже имели место, это тоже нужно признавать, потому что не бывает так, что на пустом месте возникает такое движение. Нужно достаточно четко ставить цели и идти к ним, объяснять людям понятным языком, к чему мы стремимся, какими методами достигаем, чтобы не возникало причин для недовольства из-за каких-то некорректных или действий власти, или неправильного объяснения нашей политики. Юлия Бешанова:

ВНС грядущее – это вообще выход, призыв к общенациональному диалогу? Насколько в нынешних условиях реально посадить большой срез населения, представителей абсолютно всех слоев общества за стол переговоров? «Поднялась волна настоящего патриотизма снизу. Люди стали самоорганизовываться»

Алексей Дзермант:

Если туда попадут люди, которые во время этого кризиса себя активно проявили, отстаивали строй, защищали и свою позицию, и позицию главы государства, вообще всю нашу жизнь и понимание ценностей... Нужно включать социальные лифты. Если туда попадут, при всем уважении, просто чиновники, руководители, вертикаль – понятно, они и так по долгу службы должны заниматься госуправлением. Но вот сейчас в чем плюс этого кризиса? Поднялась волна настоящего патриотизма снизу. Люди стали самоорганизовываться, люди стали что-то предлагать. Юлия Бешанова:

Перестали быть аполитичными? «Если мы не займемся политическим воспитанием, за нас этим займутся» Алексей Дзермант:

Да. Мы долгое время это, наверное, искусственно сдерживали. Но мы видим, что не нужно этого делать, потому что если мы не займемся политическим воспитанием, за нас этим займутся. Я считаю, что значительная часть людей, делегатов на Всебелорусское народное собрание должна быть из числа таких, кто проявил себя активно, показал, что он готов отстаивать без какого-то приказа, указания, кто продемонстрировал настоящий патриотизм. Этих людей нужно вводить в том числе через такие органы. Это прекрасный орган народного представительства, социальный лифт может включиться через этот орган. В Конституции если он будет закреплен, ему будут приданы какие-то функции – контрольные, инициативы какие-то. Это прекрасно сработает для того, чтобы подключить активную часть нашего общества гражданского к процессу принятия решений, выпуску пара в чем-то где-то. Это тоже нужно делать. В таком ключе если пройдет, это сработает только в плюс.

Юлия Бешанова:

Согласитесь, что за рубежом они действительно очень активничают. Вышла программа про переходный период и 45 дней, готова Светлана (Тихановская) возглавлять Беларусь, опубликованы новые положения для новых выборов. Как это все расценивать, насколько серьезно стоит к этому относиться? Потому что мировое сообщество реагирует, у нее берут интервью, ее приглашают встречаться с мировыми лидерами. Насколько это опасно для внутренней ситуации в Беларуси? «Дестабилизация ситуации здесь – это серьезная проблема для России» Алексей Дзермант:

Далеко не все мировое сообщество признает ее в качестве даже какого-то лидера. Мы видим, что с ней встречаются руководители в основном западных государств, которые в силу своих интересов экономических, геополитических преследуют цель давления на Республику Беларусь. Во-первых, это давление на руководство для того, чтобы попытаться изменить как-то политический строй или ослабить государственную власть, ослабить Президента. Во-вторых, давление через Беларусь на союзников, потому что дестабилизация ситуации здесь – это серьезная проблема для России. Они будут встречаться хоть с чертом лысым, если это им выгодно. А сейчас подвернулась Светлана. Она, конечно же, никакой не политик, она, наверное, сама уже осознает ту роль неприглядную, которую выполняет, но, видимо, этот контракт кровью о продаже души подписала. Юлия Бешанова:

В этом же интервью она сказала, что ей запретили говорить о том, что она «слабая женщина». Это тоже цитата. Алексей Дзермант:

Естественно. В таком случае ей никто верить не будет. Она должна выглядеть убедительно хотя бы на фоне тех лидеров.

Вадим Боровик, политический аналитик:

Она должна брать на себя ответственность, но даже в период электоральной кампании она на себя ответственность не брала. Юлия Бешанова:

Создание народных посольств, обещание помощи уязвленным слоям населения, реформа конституционная, которую обещают в параллель тому, что сейчас делается в Беларуси – насколько нам опасны сейчас такие заявления из-за рубежа? Попытка незаконно создать альтернативные структуры власти – государственное преступление Алексей Дзермант:

Это все преступление государственное – попытка создать альтернативные структуры власти незаконным образом. С правом, с какой-то политической этикой это не имеет вообще ничего общего. Если мы говорим о государственном преступлении (это так и нужно рассматривать), те страны, которые это поддерживают, занимаются, по сути, враждебной деятельностью – на это тоже нужно реагировать. Она и ее соратники – это те, кто, по сути, совершает государственное преступление: попытка захвата власти, попытка создания незаконных государственных, квазигосударственных структур и так далее. Четко в духе закона нужно на это реагировать и через международное сообщество в том числе свою позицию заявлять, что это абсолютно не имеет никакого отношения к закону. И через союзников в розыск объявлять, не позволять заниматься этой деятельностью на нашей территории и на территории союзников. Потому что в итоге все это работает на ослабление государства и свержение строя.

Юлия Бешанова:

Тот самый вариант Кыргызстана, Украины, когда один раз получилось на улице решить вопросы, поменять политический строй, значит, можно и остальным? В современном мире как только ты оступился, потом можешь десятилетиями восстанавливаться Алексей Дзермант:

Да. В современном мире как только ты оступился, даже не упал, если оступился и позволил чему-то такому произойти с государством – это сложнейший механизм, как часы – если выбил шестеренку (допустим, силовики не работают или отсутствует вертикаль власти), все, ты потом можешь десятилетиями это восстанавливать. В современном мире, где конкуренция высочайшая, все будут только рады, что у тебя случились проблемы. И тебе никогда не позволят отремонтировать этот механизм. Поэтому действительно позволять это сделать с собой нельзя ни в коем случае, особенно в современной эпохе. Если кто-то хочет каких-то перемен, политического участия – пожалуйста. Закон, есть парламент, представительные органы, партии, общественные объединения – туда, делайте, лоббируйте, добивайтесь реализации своих интересов. Но улица, давление извне, терроризм, к чему они фактически уже перешли – это невозможно ни в каком нормальном государстве. Юлия Бешанова:

Если говорить о давлении извне, нам на этой неделе предъявили очередной, третий уже пакет санкций, там 29 физических лиц, 7 компаний. И это уже всего, по-моему, 88 человек, которые попали в эти санкционные списки. С одной стороны – санкции, с другой стороны – США утверждает посла, к нам приезжает спецпосланник Папы Римского, Путин откровенно на пресс-конференции поддерживает Беларусь. Это что? Запад всегда играет с двух рук. Он заинтересован в том, чтобы Беларусь перестала быть суверенной и стала западным сателлитом