«Самое такое огромное счастье». Что рассказывают белоруски, которые стали мамами 1 января?

Новости Беларуси. В Беларуси в праздничную ночь появились на свет 53 малыша – 24 мальчика и 29 девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для родителей это самый лучший подарок не только на Новый год – на всю жизнь.

В Витебской области в первые часы нового года родились три маленьких белоруса. И все – настоящие богатыри. Эмоциональный репортаж подготовил Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Маленький белорус появился на свет в первую минуту наступившего года. Ребенок – настоящий богатырь: его вес – почти 4 килограмма и рост – 53 сантиметра. Это первенец не только в семье, но и в нашей стране в новом году.

Рома – так назвали малыша – родился в витебском областном роддоме. Сейчас он перепрофилирован под ковидный госпиталь. У мамы «новогоднего ребенка» диагностирована коронавирусная инфекция – рожать приехала из Орши. Вот такой особенный Новый год. В первые часы 2021 года в Беларуси появились на свет 53 малыша. Под бой курантов родился мальчик в Витебске

А это второй родильный дом Витебска. Наверняка это трогательное видео станет частью домашнего архива семьи Журавлевых. Мама Марина впервые взяла на руки свое счастье. Маленький Женя – еще один витебский богатырь – 4 килограмма 420 граммов. Фото малыша мама первым делом отправила супругу. Вердикт: ну точная копия папы.

Марина Журавлева, жительница Витебска:

Сначала, конечно же, с Новым годом поздравляли, пока не знали. А потом, когда уже сообщили, то, естественно, стали писать, поздравляем еще и с тем, что такой подарок нам на Новый год действительно. Самое такое огромное счастье.

Не сводят глаз и не выпускают из рук своих малышей и мамы в палате напротив. Иван и Аня – так зовут новорожденных – появились на свет почти в одно время, в половине девятого утра. Такой уж подарок захотели для мам малыши.

Виктория Мищенко, жительница Витебска:

До сих пор не верится. Кажется, что как-то странно даже, что вот она уже на руках. Столько времени уже с собой рядом была, под сердцем. А тут уже можно подержать.

Особенной эта новогодняя ночь стала и для врачей. Именно они поддерживали мам в счастливые минуты.

Надежда Михайлова, старшая акушерка родзала Витебского городского клинического роддома № 2:

Всегда приятно видеть счастливые глаза мамочек, которые обнимают своих малышей, деток, которые впервые смотрят в глаза мамочкам. Поэтому у нас работа самая лучшая, и встречать Новый год на работе действительно здорово.