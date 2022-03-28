Алексей Богданов: товарами, которые производятся в Беларуси, мы полностью обеспечены

​​​​​​Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас дефицит может возникнуть чего-то? Либо мы знаем, где это заместить? Тот же итальянский кофе. Не будет этой марки, будет другая марка. Мы готовы к тому, что у нас какой-то определенный ассортиментный перечень останется. Народ привык видеть эти товары на полках. Определенный уровень комфорта – мы его не потеряем. И у нас не возникнет этого дефицита или ажиотажного спроса, когда скупается гречка тоннами, сахар килограммами, масло вывозится чуть ли не бидонами. У нас пока такого не видно.