Подросток из Донбасса проходит реабилитацию под Минском. Вот как он объясняет 5-летней сестре, что происходит в Украине

Люди из Украины стучатся и в наши двери. Для белорусов принцип в этой ситуации один – мы славяне и в беде своих не бросим. В нашу страну прибыли уже тысячи беженцев из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни приходят на нашу границу ежедневно. Мы предоставили крышу над головой, еду, медицинскую и психологическую помощь каждому, кто в этом нуждается.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент : И если сначала основная помощь была организована в Гомельской области, то сейчас подключились все регионы. Например, здесь под Минском сейчас проходят реабилитацию дети из Донбасса.

26 человек. В большинстве – дети с инвалидностью. Многие из них уже пережили войну восемь лет назад и теряли самых близких на свете людей. В списке восстанавливающих процедур – беседы с психологом, бесконтактный массаж, водолечебница. Время на реабилитацию между собой они называют счастливой паузой, но то и дело следят за событиями у себя на родине.

Ярослав Сулимов, житель Макеевки:

Видел «Точку-У», она большая, там вот такая дырища в земле, сантиметров 20 в глубину, может, 50. Стекла повыбивало в подъезде.

Ярославу Сулимову всего 13 лет, но размышляет он совсем не по-детски. Так получилось, выпал шанс уехать на время из родного города. В Макеевке остались мама, папа и младшая сестричка – ей всего пять. На душе постоянная тревога, как они там, без воды и света. А главное, как объясняют малышке, что гремит за окном.

Ярослав Сулимов:

Она еще этого не понимает, что происходит. Она говорит: братик, бахает. Я говорю: не, это салюты взрываются. Она: а, ну хорошо. И ушла. Тяжело ей все это объяснять в пять лет.