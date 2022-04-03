В родном городе они привыкли быть без света и воды. Поговорили с семьёй из ЛНР, которая больше 5 лет живёт в Витебске

Люди из Украины стучатся и в наши двери. Для белорусов принцип в этой ситуации один – мы славяне и в беде своих не бросим. В нашу страну прибыли уже тысячи беженцев из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни приходят на нашу границу ежедневно. Мы предоставили крышу над головой, еду, медицинскую и психологическую помощь каждому, кто в этом нуждается.

В октябре 2016-го Евгения с мужем решили спасать тогда еще двоих детей и спасаться. В городе Свердловске Луганской области уже как два года было неспокойно.

Евгения Романова, жительница Витебска:

В 2015 году мы пересидели несколько недель без электричества, без воды привыкли уже с конца 1990-х сидеть, это для нас уже было не ново. Пересидели около трех месяцев, когда на рынках и в магазинах не было вообще никаких продуктов. У нас в 2015 году родился сын, и когда ребенка нужно чем-то кормить, детское питание было на вес золота.

Переехали в Витебск – здесь были родственники. Муж устроился на работу. Дали общежитие. А в конце 2019-го получили свое жилье как многодетная семья. Евгения признается, что изначально областной центр Беларуси рассматривался как временная точка пребывания. Но все поменялось – прикипели душой.