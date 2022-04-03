В родном городе они привыкли быть без света и воды. Поговорили с семьёй из ЛНР, которая больше 5 лет живёт в Витебске
Люди из Украины стучатся и в наши двери. Для белорусов принцип в этой ситуации один – мы славяне и в беде своих не бросим. В нашу страну прибыли уже тысячи беженцев из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни приходят на нашу границу ежедневно. Мы предоставили крышу над головой, еду, медицинскую и психологическую помощь каждому, кто в этом нуждается.
Романовы официально стали белорусами несколько недель назад. 15 марта Кире Лысенко в торжественной обстановке вручили ID-карту.
Я считаю себя полноценным жителем Беларуси.
В октябре 2016-го Евгения с мужем решили спасать тогда еще двоих детей и спасаться. В городе Свердловске Луганской области уже как два года было неспокойно.
Евгения Романова, жительница Витебска:
В 2015 году мы пересидели несколько недель без электричества, без воды привыкли уже с конца 1990-х сидеть, это для нас уже было не ново. Пересидели около трех месяцев, когда на рынках и в магазинах не было вообще никаких продуктов. У нас в 2015 году родился сын, и когда ребенка нужно чем-то кормить, детское питание было на вес золота.
Переехали в Витебск – здесь были родственники. Муж устроился на работу. Дали общежитие. А в конце 2019-го получили свое жилье как многодетная семья. Евгения признается, что изначально областной центр Беларуси рассматривался как временная точка пребывания. Но все поменялось – прикипели душой.
Евгения Романова:
Мы обзавелись своим жильем, уже отсюда никуда уезжать не собирались и не собираемся по сей день. На ближайшее будущее так точно.
Пока не все прибывшие украинцы знают, станет ли соседняя Беларусь для них вторым домом, как для Романовых. Возможно, здесь они лишь переведут дух. Но уже сегодня бесконечно благодарят за оказанное гостеприимство.
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