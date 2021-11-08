Алексей Авдонин: «Националистическую идею можно качать и в нужный момент оправдывать убийства на границах мигрантов»

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу « По существу » акценты в этой теме расставят эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Мы говорили о том, что наши коллеги из Литвы и Польши не особо идут на контакт в этом вопросе. Я прекрасно понимаю, мы неоднократно тему эту поднимали, что некий реванш нацистских идей в Восточной Европе появился. Наши соседи некоторые эти идеи используют в качестве нынешней государственной политики. Например, что ЕС признает, что Вторую мировую войну развязала не фашистская Германия и блок, который вместе с немцами нападал на страны, а еще и СССР.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Тут, наверное, надо немного отойти к политтехнологам и сказать, что политтехнологи четко определили еще в 30-х годах, что национализм – фашизм является именно тем средством, которое способно в случаях тех или иных социально-экономических потрясений вывести страну на нужный уровень. Нужный для них. Естественно, фашизм и национализм строится на отторжении всех остальных, то есть мы лучше, вы хуже. Поэтому эту старую технологию вновь открыли, начали использовать. У них другого ничего нет. Они хотят за счет реванша, обновления фашистских идей решить свои экономические проблемы. У них очень много проблем.

Кирилл Казаков:

Как многие сейчас говорят, что Польша сейчас решает свои сложные отношения с Брюсселем за счет мигрантского кризиса, который якобы мы им навязали.