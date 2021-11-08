Алексей Авдонин: «Националистическую идею можно качать и в нужный момент оправдывать убийства на границах мигрантов»
Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы говорили о том, что наши коллеги из Литвы и Польши не особо идут на контакт в этом вопросе. Я прекрасно понимаю, мы неоднократно тему эту поднимали, что некий реванш нацистских идей в Восточной Европе появился. Наши соседи некоторые эти идеи используют в качестве нынешней государственной политики. Например, что ЕС признает, что Вторую мировую войну развязала не фашистская Германия и блок, который вместе с немцами нападал на страны, а еще и СССР.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Тут, наверное, надо немного отойти к политтехнологам и сказать, что политтехнологи четко определили еще в 30-х годах, что национализм – фашизм является именно тем средством, которое способно в случаях тех или иных социально-экономических потрясений вывести страну на нужный уровень. Нужный для них. Естественно, фашизм и национализм строится на отторжении всех остальных, то есть мы лучше, вы хуже. Поэтому эту старую технологию вновь открыли, начали использовать. У них другого ничего нет. Они хотят за счет реванша, обновления фашистских идей решить свои экономические проблемы. У них очень много проблем.
Кирилл Казаков:
Как многие сейчас говорят, что Польша сейчас решает свои сложные отношения с Брюсселем за счет мигрантского кризиса, который якобы мы им навязали.
Алексей Авдонин:
Надо еще четко осознавать и понимать, что где сейчас культивировались на протяжении последних 30 лет национализм и фашизм. Это страны Балтии, это Польша и Украина. Эти страны называют лимитрофные, то есть приграничные страны. Для чего они делаются? Чтобы создать буфер напряженности на нашей территории. Есть национализм, есть националистические подразделения. Есть националистическая идея, плавно переходящая в фашизм. Естественно, ее можно качать и в нужный момент оправдывать убийства на границах мигрантов. Это же легко. Когда вы выше, чем простой мигрант, оно оправданно. Если подходить с точки зрения норм международного права и ООН, тогда надо судить. Найти тех, кто убил мигрантов, и дальше судить.
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