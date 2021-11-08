«Все начнут работать по своей специальности». Горбольница в Витебске вышла из красной зоны

Новости Беларуси. В Беларуси снижается количество заболевших коронавирусной инфекцией. По сводке Минздрава, за сутки в нашей стране зафиксировано 1 887 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 1 500, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кривая заболеваемости идет на спад. Это позволяет выводить медучреждения из красной зоны. В Витебске список «чистых» пополнила городская больница № 1. С 13 сентября учреждение работало как инфекционный госпиталь. Сначала помощь здесь оказывали пациентам с осложнениями, позже принимали на долечивание. Сейчас горбольница прошла полную дезинфекцию и готова оказывать помощь по своему профилю – это плановая и экстренная хирургия, невралгия, терапия и кардиология.

Олег Зайцев, исполняющий обязанности главного врача Витебской городской больницы № 1:

Персонал сработал четко, слаженно. Имели опыт предыдущих вспышек данного заболевания. Хирурги и неврологи научились лечить терапевтический профиль данных пациентов. Теперь приступаем к своему любимому делу. Хирургов запускаем в операционные. Неврологам даем молоточки, терапевтам – фонендоскопы. Все начнут работать по своей специальности.