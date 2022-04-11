Алексей Авдонин: как зарождался национализм в 1930-х и какими инструментами насаждают эти идеи в Европе сегодня?

Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей.

Кирилл Казаков, СТВ:

Украинские военные носят знаки СС как символ гордости. В Латвии, которая была советской республикой, отменили 9 Мая, назвав его сейчас днем солидарности с украинскими героями. В Литве практически невозможно выйти с красным знаменем, серпом и молотом. Вокруг нас появились страны, которые действительно начинают возвращаться к той идеологии, которая была популярна в Германии, Италии в середине 1930-х годов. И завершение – это Бухенвальд, сняли государственный флаг.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надо на эти процессы смотреть даже не с политической, исторической и идеологической точки зрения, а с экономической, потому что мы вспомним, как зарождался национализм, фашизм в 1930-х годах. Он зарождался как раз на волне жесточайшего экономического кризиса, перепроизводства, потом – обвал всех рынков и последующее – жесткая модернизация, очень быстрая индустриализация всей Европы на волне милитаризации. Как результат – те идеологи, которые управляли процессами на европейском континенте, очень четко поняли, что единственным зажигающим элементом является национализм. Он позволяет сформировать подразделения, которые готовы воевать и применять это оружие. Мы сейчас наблюдаем то же самое. Европа, начиная фактически с 2015-2016 годов, погрузилась в жесточайший экономический кризис. Первый кризис был в 1990-х, потом повторился в 2008-м, а в 2016-м был уже коллапсирующий. И они понимают: если в 1990-х годах их спас развал Советского Союза, то сейчас уже ничего не спасет. Кирилл Казаков:

Кроме развала России, да?

Алексей Авдонин:

Надо начинать войну. И национализм является самым лучшим средством для того, чтобы начать войну. Как сделать Европу воюющей? Надо разделить Европу, насадить идеологию нацизма, фашизма, то есть превосходства одной нации над другой, и столкнуть друг друга в массированной атаке на Россию и в последующем на Китай. Все это чистые политические технологии, которые подпитываются крупными корпорациями. Но важно понять, что эти провокации, которые были в Бухенвальде с заменой нашего официального флага, для чего делаются? Это не делается потому, что они так любят фашизм и национализм. Нет. Это делается целенаправленно для провокации нас, чтобы показать, что мы слабые и в тот же Бухенвальд не приедем и не снимем это БЧБ-флаг, не заменим его на официальный. Они говорят: они слабые, мы можем творить все что угодно. И одновременно у нас не остается выбора. У нас выбор только один: либо войсками идти туда и захватывать их, учить снова. Это мировая война.