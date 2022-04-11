Новости Беларуси. Итоги областного конкурса «Женщина года Минщины – 2021» подвели в Дзержинске. Всего восемь номинаций. У представительниц Минского района сразу два диплома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них Елена Тиганина, директор Территориального центра социального обслуживания населения. Она стала лучшей в номинации «Сердце отдаю людям».

Анастасия Кончиц, корреспондент: В социальной сфере Елена Игоревна уже 10 лет. Знает историю каждого своего подопечного. И за время работы успела подарить частичку своего сердца тем, кто в этом нуждается.

Елена Тиганина, директор Территориального центра социального обслуживания населения Минского района: В подростковом возрасте у меня возник вопрос о выборе профессии. И уже тогда я поняла, что хочу помогать людям. В 2010 году после окончания университета я пришла работать в систему социальной защиты Минского района. И в ней до сих пор.

Елена Тиганина:

Все стараюсь показывать на личном примере. Если мы садим аллею, то я вместе с ними. Если мы ходим на субботник, то выхожу на субботник вместе с ними. Я хочу сказать, что никто никогда не отказал мне в какой-то помощи и поддержке. У меня зарождается все больше и больше сил, чтобы, наверное, я отдавала сердце свое другим людям.

На сегодня в центре девять структурных подразделений. Одно отделение занимается пожилыми людьми, другое отделение занимается многодетными семьями, третье отделение занимается людьми с инвалидностью. Ежедневно в нашей защите и помощи нуждается огромное количество людей, все категории граждан. И слыша их проблему, помогая им, мы чувствуем, что наша служба необходима.