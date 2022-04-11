Лучшая в номинации «Сердце отдаю людям». Чем занимается лауреат конкурса «Женщина года Минщины – 2021»?
Новости Беларуси. Итоги областного конкурса «Женщина года Минщины – 2021» подвели в Дзержинске. Всего восемь номинаций. У представительниц Минского района сразу два диплома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них Елена Тиганина, директор Территориального центра социального обслуживания населения. Она стала лучшей в номинации «Сердце отдаю людям».
Про историю одного успеха – материал Анастасии Кончиц.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
В социальной сфере Елена Игоревна уже 10 лет. Знает историю каждого своего подопечного. И за время работы успела подарить частичку своего сердца тем, кто в этом нуждается.
Елена Тиганина, директор Территориального центра социального обслуживания населения Минского района:
В подростковом возрасте у меня возник вопрос о выборе профессии. И уже тогда я поняла, что хочу помогать людям. В 2010 году после окончания университета я пришла работать в систему социальной защиты Минского района. И в ней до сих пор.
Инна Малькевич, заведующая отделением Территориального центра социального обслуживания населения Минского района:
Елена Игоревна – это молодой руководитель, очень энергичный, отзывчивый, добрый. Всегда приветствует различные наши инициативы, поддерживает.
Елена Тиганина:
Все стараюсь показывать на личном примере. Если мы садим аллею, то я вместе с ними. Если мы ходим на субботник, то выхожу на субботник вместе с ними. Я хочу сказать, что никто никогда не отказал мне в какой-то помощи и поддержке. У меня зарождается все больше и больше сил, чтобы, наверное, я отдавала сердце свое другим людям.
На сегодня в центре девять структурных подразделений. Одно отделение занимается пожилыми людьми, другое отделение занимается многодетными семьями, третье отделение занимается людьми с инвалидностью. Ежедневно в нашей защите и помощи нуждается огромное количество людей, все категории граждан. И слыша их проблему, помогая им, мы чувствуем, что наша служба необходима.
Евгений Илькевич, юрисконсульт Территориального центра социального обслуживания населения Минского района:
Одно из главных направлений в работе нашего директора – это курс на привлечение молодых специалистов. За 2021 год к нам пришли по распределению как молодые специалисты два человека.
Елена Тиганина:
Для работника центра нет понятий определенная обязанность и должность, потому что он должен всегда понимать, что это состояние его души. Это его работа. И он должен всегда прийти на помощь к любой категории, не отправляя к другому специалисту. Мы придерживаемся этого правила. На самом деле, видя положительные отзывы, видя письма, которые нам присылают наши жители Минского района, когда поступают прекрасные звонки, отзывы о работе наших специалистов, – это самая лучшая награда.
Елена Тиганина:
Если делать добро, оно всегда вернется бумерангом.