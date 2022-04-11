«Не могу разделить Родину на две части – Россия, Беларусь». Новицкий о буднях в космосе и выходных на Земле

Новости Беларуси. Примеров «космического» мужества у белорусской молодежи хватает. Наш земляк Олег Новицкий – настоящий кумир для мечтающих о карьере во вселенной и пример патриотизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Дня космонавтики он снова признается в любви Родине, уверяя: и в небе, и на Земле связь с Беларусью не теряет.