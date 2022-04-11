«Не могу разделить Родину на две части – Россия, Беларусь». Новицкий о буднях в космосе и выходных на Земле

Новости Беларуси. Примеров «космического» мужества у белорусской молодежи хватает. Наш земляк Олег Новицкий – настоящий кумир для мечтающих о карьере во вселенной и пример патриотизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Примеров «космического» мужества у белорусской молодежи хватает. Наш земляк Олег Новицкий – настоящий кумир для мечтающих о карьере во вселенной и пример патриотизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Дня космонавтики он снова признается в любви Родине, уверяя: и в небе, и на Земле связь с Беларусью не теряет.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Для меня Родина – это прежде всего та земля, на которой я родился, где получил какое-то первичное образование, воспитание, это прежде всего люди, которые меня окружали и которые влияли на меня как на человека в процессе моего становления. Я не могу разделить Родину на две части – Россия, Беларусь.
Уникальные факты о буднях в космосе и выходных на Земле Олег Новицкий рассказал нашим журналистам. Не пропустите интервью программы «В людях» на телеканале «РТР-Беларусь» в воскресенье, 17 апреля, в 21:05.
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