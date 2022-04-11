Прямой эфир

«Не могу разделить Родину на две части – Россия, Беларусь». Новицкий о буднях в космосе и выходных на Земле

11 апреля 2022 16:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Примеров «космического» мужества у белорусской молодежи хватает. Наш земляк Олег Новицкий – настоящий кумир для мечтающих о карьере во вселенной и пример патриотизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не могу разделить Родину на две части – Россия, Беларусь». Новицкий о буднях в космосе и выходных на Земле-1

Накануне Дня космонавтики он снова признается в любви Родине, уверяя: и в небе, и на Земле связь с Беларусью не теряет.

«Не могу разделить Родину на две части – Россия, Беларусь». Новицкий о буднях в космосе и выходных на Земле-4

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Для меня Родина  это прежде всего та земля, на которой я родился, где получил какое-то первичное образование, воспитание, это прежде всего люди, которые меня окружали и которые влияли на меня как на человека в процессе моего становления. Я не могу разделить Родину на две части Россия, Беларусь.

«Не могу разделить Родину на две части – Россия, Беларусь». Новицкий о буднях в космосе и выходных на Земле-7

Уникальные факты о буднях в космосе и выходных на Земле Олег Новицкий рассказал нашим журналистам. Не пропустите интервью программы «В людях» на телеканале «РТР-Беларусь» в воскресенье, 17 апреля, в 21:05.

Читайте также:

Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?

«И стиральные порошки чтобы были». Лукашенко о том, что нужно белорусам кроме космоса и ядерного оружия

Лукашенко: не надо кричать, вопить и плакаться по поводу санкций. Для учёных это огромнейший шанс

# Космос # общество # Олег Новицкий # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лучшая в номинации «Сердце отдаю людям». Чем занимается лауреат конкурса «Женщина года Минщины – 2021»?
11 апреля 2022 16:02

Лучшая в номинации «Сердце отдаю людям». Чем занимается лауреат конкурса «Женщина года Минщины – 2021»?

Визит на космодром и белорусско-российская повестка. Какие мероприятия запланированы в рамках визита Лукашенко на Дальний Восток?
11 апреля 2022 15:59

Визит на космодром и белорусско-российская повестка. Какие мероприятия запланированы в рамках визита Лукашенко на Дальний Восток?

Литовский публицист: «У нас всё государство националистическим уже стало»
11 апреля 2022 15:38

Литовский публицист: «У нас всё государство националистическим уже стало»