«Надо вернуться нам к проекту». Александр Лукашенко о дополнительном строительстве железной дороги на юге страны

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пообщаться с главой государства пришли местные жители. Для них очень важно знать, что государство и впредь будет помогать пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам. Сейчас как раз пришло время активно осваивать этот край. Президент вспомнил, что когда-то в регион пытались провести железную дорогу. Сегодня к идее можно вернуться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо вернуться нам к проекту. Я хотел из Житковичей бросить железную дорогу по югу и выйти – то ли на Мозырь мы планировали, то ли еще куда-то. Тогда было трудно, не было денег. Но сейчас я понимаю, что те 120-150 миллионов долларов, которые планировалось тогда на эту железную дорогу, мы найти сможем. Просчитать экономически. Экономически и социально. Потому что железная дорога – это жизнь для людей. То есть мы посмотрим в комплексе все проекты: от земли до железной дороги и так далее. Вот мы хотели выйти на украинскую границу, где у нас производили щебень. Экономически должно быть обоснованно – как. Чтобы люди по железной дороге передвигались, – ну это копейки. Этот проект за пассажиропоток ты не окупишь. Надо, чтобы экономика работала.