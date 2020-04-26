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«Надо вернуться нам к проекту». Александр Лукашенко о дополнительном строительстве железной дороги на юге страны

26 апреля 2020 18:14
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Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пообщаться с главой государства пришли местные жители. Для них очень важно знать, что государство и впредь будет помогать пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам. Сейчас как раз пришло время активно осваивать этот край.

Президент вспомнил, что когда-то в регион пытались провести железную дорогу. Сегодня к идее можно вернуться.

«Надо вернуться нам к проекту». Александр Лукашенко о дополнительном строительстве железной дороги на юге страны-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо вернуться нам к проекту. Я хотел из Житковичей бросить железную дорогу по югу и выйти – то ли на Мозырь мы планировали, то ли еще куда-то. Тогда было трудно, не было денег. Но сейчас я понимаю, что те 120-150 миллионов долларов, которые планировалось тогда на эту железную дорогу, мы найти сможем. Просчитать экономически. Экономически и социально. Потому что железная дорога – это жизнь для людей. То есть мы посмотрим в комплексе все проекты: от земли до железной дороги и так далее.

Вот мы хотели выйти на украинскую границу, где у нас производили щебень. Экономически должно быть обоснованно – как. Чтобы люди по железной дороге передвигались, – ну это копейки. Этот проект за пассажиропоток ты не окупишь. Надо, чтобы экономика работала.

«Надо вернуться нам к проекту». Александр Лукашенко о дополнительном строительстве железной дороги на юге страны-4

Поэтому мы можем щебень вывозить. Мы можем лес заготавливать, вывозить его много. Его надо вывозить, потому что он перестоит – он спелый лес. И, может быть, другие какие-то найдем варианты. Я не говорю, что мы построим или завтра начнем строить железную дорогу. Я хочу посчитать это все.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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