В Гродно педагог угрожал отцу-милиционеру ученицы, оскорбял её семью

По данным МВД, мужчина в присутствии детей и коллег засыпал семью восьмиклассницы оскорблениями. О том, что родитель девочки служит в органах внутренних дел, преподаватель узнал из классного журнала. А далее, видимо, решил продемонстрировать школьникам свой бунтарский нрав. Позже 32-летний учитель труда раскаялся в содеянном и попросил прощения у правоохранителя и его близких.

Сказал, передай папе привет, с народом милиции нельзя так поступать, что твой папа есть в списке, где выкладывают в Telegram-канале фамилии сотрудников милиции. Совершил, конечно, необдуманный, ошибочный поступок, оскорбив ученицу нашей школы. И не только ученицу, но и вообще всю ее семью. Это меня совершенно не красит, и поступил я совершенно не так, как должен был поступить действительно, во-первых, мужчина, во-вторых, преподаватель. Конечно же, сейчас я осознаю, что данный поступок – это грубейшее мое нарушение.