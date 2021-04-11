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Александр Вольфович о лесах: «Бренд нашей страны во всём мире – это гордость каждого нормального, уважающего себя белоруса»

11 апреля 2021 16:31
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Новости Беларуси. В Беларуси завершилась масштабная экологическая акция «Неделя леса», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Мы не остались в стороне и вместе с профильным министром подвели итоги акции и в целом поговорили о перспективах отрасли. 

Новые леса сажал и секретарь Совбеза Александр Вольфович.

Александр Вольфович: если каждый посадит хотя бы одно дерево, это уже будет ощутимый вклад в повышение нашего благосостояния

Александр Вольфович о лесах: «Бренд нашей страны во всём мире – это гордость каждого нормального, уважающего себя белоруса»-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Что такое Беларусь? Это лес, это озера, это реки прекрасные – синеокая, зеленая, красивая наша страна, наша Беларусь. Бренд нашей страны во всем мире – это гордость каждого нормального, уважающего себя белоруса. Мало того, что мы находимся еще в центре Европы, Беларусь – это легкие Европы, потому что более 40 % территории нашей страны составляют лесные массивы. Это залог экологической безопасности как нашей страны, так и Европы в целом.

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Только в прошлом году, по моим данным, высажено более 23 миллионов деревьев. Это здорово, это замечательно. И если каждый гражданин в нашей стране посадит весной хотя бы одно дерево, одну елочку, – это уже будет ощутимый вклад в дело повышения нашего и благосостояния в том числе, и нашей экологической безопасности, улучшение. Поэтому это здорово.

Сотрудники государственного секретариата уже не первый раз принимают участие в этой благородной миссии. Это удовольствие, это радость. Сегодня, вы видите, сотрудники вывезли и семьи свои, и детей, самое главное – детей. Где можно воспитать нашего ребенка, как не в лесу, как не показать, как любить свою родину? Это не слова – это дело.

Александр Вольфович о лесах: «Бренд нашей страны во всём мире – это гордость каждого нормального, уважающего себя белоруса»-4

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# Государственная лесная политика # общество # Александр Вольфович # Евгений Поболовец # Фотофакт

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