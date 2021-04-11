Виталий Дрожжа: «Сегодня у нас ведётся неистощительное лесопользование. То есть мы создаём нового леса больше, чем вырубаем его»

Новости Беларуси. В Беларуси завершилась масштабная экологическая акция «Неделя леса», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси завершилась масштабная экологическая акция «Неделя леса», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Мы не остались в стороне и вместе с профильным министром подвели итоги акции и в целом поговорили о перспективах развития отрасли.
Евгений Поболовец:
Виталий Александрович, рассказывайте, что нам надо делать.
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Делаем очень просто. Работа достаточно высокоинтеллектуальная. Мы делаем отверстие, приспособление называется меч Колесова. Сюда вставляем сеянец. Теперь нам нужно выдавить воздух.
Евгений Поболовец:
А для чего?
Виталий Дрожжа:
Для того чтобы корень был в почве. Мы выдавливаем воздух, прижимаем и вытаптываем. Все, наше дерево растет. 50 сантиметров отступаем, делаем отверстие. Вставляем наш сеянец. Теперь очень важно вниз выдавить воздух и прижать его. Все. Дерево посажено.
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Евгений Поболовец:
Акция «Неделя леса» проходит по всей стране. Сколько за это время посажено таких саженцев?
Виталий Дрожжа:
Дело в том, что суть этой акции как раз таки не в выполнении каких-то объемов посадки. Мы считаем, конечно же, какое количество деревьев мы высаживаем, но основа этой акции – чтобы каждый гражданин Республики Беларусь, особенно наше подрастающее поколение, понимали, что это за работа, связанная с посадкой леса. Это раз. Во-вторых, чтобы они воочию увидели, что действительно леса в Республике Беларусь создаются, сегодня у нас ведется неистощительное лесопользование. То есть мы создаем нового леса больше, чем вырубаем его. Поэтому как раз таки здесь больше эта акция рассчитана на людей, чтобы они видели, щупали и понимали, что вообще делается в лесу.
Мы параллельно проводим своего рода экскурсии – вхождение в лес, если можно сказать. Даже эта лесосека выполнена по всем требованиям проведения рубок, но кому-то из наших жителей не нравится, как здесь лежат порубочные остатки, – что это здесь за валы? Поэтому объясняем в том числе и технологию работ лесосечных, и по подготовке почвы, и почему именно эта древесная порода здесь высаживается, как высаживается.
Хочется сказать, что достаточно активная в этом году акция: уже, по-моему, перевалило за 40 тысяч число ее участников. И если говорить о площадях посадки, то мы создадим около 6 тысяч гектаров нового леса только участниками акции. Эти цифры свидетельствуют о том, что люди активно в этом году, как никогда, можно сказать, откликаются на эту акцию, они с удовольствием выезжают в лес и занимаются посадкой.
Виталий Дрожжа:
У нас законодательно определено: в течение трех лет под любую вырубку мы должны все-таки посадить новый лес. Но как раз таки экопросвещение – показать людям, что такое работа в лесу, что такое посадка леса. Мы с вами посадим этот рядок, и будете вы когда-нибудь в этих краях собирать грибы, уже через 20 лет будете видеть тот лес, к которому вы приложили руку. Вот это основное.
Евгений Поболовец:
Ну да, дом построили, детей вырастили, осталось посадить дерево.
Виталий Дрожжа:
Да, дерево. Мы с вами за две минуты посадили уже порядка семи деревьев. А через лет 70, наверное, будет стоять уже такое.
Евгений Поболовец:
Дай бог, доживем.
Евгений Поболовец:
2020 год был довольно сложный в плане пандемии, закрытые границы – наверное, тяжело было в том числе и древесину куда-то на экспорт поставлять. А как вообще отрасль в целом сработала?
Виталий Дрожжа:
Нас наши результаты удовлетворяют, мы как раз таки не снизили объемы, мы их нарастили – и по объему заготовки, и по объемам реализации, и по объему экспорта нашей продукции. Мы ведь работаем в условиях отсутствия экспорта круглой древесины. Мы уже в этом году констатируем то, что Республика Беларусь стала как раз таки страной обрабатывающей.
Евгений Поболовец:
Это то, что требовал Президент в свое время?
Виталий Дрожжа:
Да, то, что и требовал Президент. Все-таки его решение о запрете вывоза круглой древесины было абсолютно правильное, выверенное. Время показывает, что благодаря этому решению у нас достаточно большую активность получило и строительство здесь деревообрабатывающих предприятий, сюда пришли достаточно большие инвесторы и деревообработка активно развивается. Итоги квартала этого года говорят о том, что у нас все благополучно, мы приросли по первому кварталу текущего года в сравнении с первым кварталом прошлого года – до 30 % мы опять растем. И это очень хорошо.
Евгений Поболовец:
Хорошо. А какие главные задачи выделите на год и, например, на ближайшие 5-10 лет?
Виталий Дрожжа:
Вы только что посадили два дерева, и они будут мешать друг другу.
Евгений Поболовец:
Не вырастут, да?
Виталий Дрожжа:
Вырастут, но вырастут дефектными. Вот это уже называется качество.
Виталий Дрожжа:
Перспективы у нас одни – это и перспективы, и задачи. Перспектива – то, что я говорил: леса в Республике Беларусь должно становиться больше, а не меньше. А задачи – мы должны обеспечить все предприятия в стране древесиной соответствующего качества. Вот это основные внешние задачи.
Если говорить о том, что внутри, то мы эволюционируем этот процесс постоянно. В этом году мы уже ввели в эксплуатацию единую государственную систему учета заготовленной древесины, с середины августа мы уже подведем под это всю нормативную базу, и у нас уже вся древесина будет реализовываться, вывозиться, перемещаться только по электронным документам. Своего рода этот электронный документ позволит минимизировать серую зону – если не убрать ее, то практически свести к нулю.
Евгений Поболовец:
Есть такая проблема? Никуда не делась.
Виталий Дрожжа:
Проблема, человеческий фактор, он присутствовал и присутствует. IT-сфера очень сильно развита, и это позволяет во многом провести достаточно серьезную цифровизацию лесного фонда и всех работ, которые связаны с лесом. У нас уже с августа, повторюсь, будет обязанность – каждый лесовоз должен быть оборудован GPS-трекером. Выписка древесины, место выписки будет привязано к координатам, уже будет четкая идентификация того должностного лица, кто произвел, когда, в какое время и где конкретно. Движение транспорта будет прослеживаться полностью, с соответствующим сроком хранения этой информации и так далее. Поэтому уже каких-то, скажем, неправильных действий произвести будет практически невозможно. И это для нас достаточно серьезный шаг. Это то, что делается.
Плюс ко всему мы уже очень близко подошли в этом году, мы уже добровольно отказались от 10 % бюджетного финансирования, которое ежегодно выделятся на лесное хозяйство. То есть порядка 25 миллионов – отрасль сказала, что мы приняли решение: мы зарабатываем сами. При этом это ни в коей мере не отразится на наших инвестициях, на заработных платах наших людей. То есть мы здесь четко выдерживаем взятые на себя обязательства.
Евгений Поболовец:
Баланс.
Виталий Дрожжа:
Да, абсолютно верно.