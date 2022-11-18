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Александр Турчин оценил готовность мемориального комплекса «Хатынь»

18 ноября 2022 14:49
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Новости Беларуси. Новый музей и территория мемориального комплекса «Хатынь» после масштабной реконструкции станут новым знаковым местом памяти белорусов и всех, кто интересуется историей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин оценил готовность мемориального комплекса «Хатынь»-1

Ход строительных работ оценил губернатор Минской области Александр Турчин. Готовность объектов, в том числе и деревянной церкви, – 90 %. Завершается благоустройство территории. Сейчас основное внимание подготовке экспозиций музея, наполнение его интерактивными конструкциями. В основе концепции – переживание катарсиса. Посетитель, находясь в залах нового музея, пройдет через ужасы и боль Великой Отечественной войны, а в финале попадет в зал жизни. Хлебный колос станет одним из жизнеутверждающих символов Хатыни. На стадии обсуждения и туристические аспекты, концепция сувенирной продукции. Она будет посвящена не только Хатыни, а и в целом древней истории Беларуси.

Александр Турчин оценил готовность мемориального комплекса «Хатынь»-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
На самом деле очень динамичный и живой процесс. Даже хочу сказать на примере фасада, который мы делаем, то есть фактически это все рождалось в каких-то спорах, вариантах, с чистого листа. Музей прежде всего должен оказывать эмоциональное воздействие, погружение человека в те события, эпоху и понимание контрастности: трагедия смерти и жизнь продолжается.

Александр Турчин оценил готовность мемориального комплекса «Хатынь»-7

Одним из инициаторов строительства нового музея в Хатыни стал глава государства. Таким образом, уже следующей весной к 80-летию Хатынской трагедии мемориальный комплекс предстанет перед посетителями полностью в новом виде.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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