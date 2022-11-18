В Минске выбрали победителей областной олимпиады по финансовой грамотности. Чем наградили школьников?

Новости Беларуси. В столице прошел третий этап олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По результатом интеллектуального соревнования из почти 70 школьников были отобраны три победителя. Участникам необходимо было ответить на вопросы по наличным деньгам, сбережениям, кредитам, цифровому банкингу и налогам. Также был включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов. Победителей наградили не только дипломами и памятными подарками, но и вручили денежные призы.

Евгения Астровлянчик, ученица ГУО «Бродецкий учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»: Время не стоит на месте, движется вперед. И в век цифровых технологий в этом нужно разбираться, потому что каждый раз все совершенствуется.

Владислав Козело, ученик Солигорской средней школы № 4: Уметь правильно распоряжаться своими финансами, уметь делать правильно вложения, чтобы не потерять и даже приумножить свои сбережения.

Илья Котов, ученик Першайской средней школы: Есть сайт финансовой грамотности, я его часто посещаю, прохожу тесты, читаю теорию.

Надежда Годес, консультант отдела финансовой грамотности Национального банка Беларуси:

Это ежегодно проводимое банком мероприятие, в этом году оно проводится уже девятый раз. Цель основная – это популяризация финансовой грамотности, повышение уровня финансовой грамотности, формирование стремления к приобретению знаний в данной области.

Победители областного этапа представят центральный регион на республиканском туре. Он пройдет 9 декабря в Национальном банке Беларуси.