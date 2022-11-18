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В Минске выбрали победителей областной олимпиады по финансовой грамотности. Чем наградили школьников?

18 ноября 2022 13:50
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Новости Беларуси. В столице прошел третий этап олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минске выбрали победителей областной олимпиады по финансовой грамотности. Чем наградили школьников?-1

По результатом интеллектуального соревнования из почти 70 школьников были отобраны три победителя. Участникам необходимо было ответить на вопросы по наличным деньгам, сбережениям, кредитам, цифровому банкингу и налогам. Также был включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов. Победителей наградили не только дипломами и памятными подарками, но и вручили денежные призы.

В Минске выбрали победителей областной олимпиады по финансовой грамотности. Чем наградили школьников?-4

Евгения Астровлянчик, ученица ГУО «Бродецкий учебно-педагогический комплекс детский сад средняя школа»:
Время не стоит на месте, движется вперед. И в век цифровых технологий в этом нужно разбираться, потому что каждый раз все совершенствуется.

В Минске выбрали победителей областной олимпиады по финансовой грамотности. Чем наградили школьников?-7

Владислав Козело, ученик Солигорской средней школы № 4:
Уметь правильно распоряжаться своими финансами, уметь делать правильно вложения, чтобы не потерять и даже приумножить свои сбережения.

В Минске выбрали победителей областной олимпиады по финансовой грамотности. Чем наградили школьников?-10

Илья Котов, ученик Першайской средней школы:
Есть сайт финансовой грамотности, я его часто посещаю, прохожу тесты, читаю теорию.

В Минске выбрали победителей областной олимпиады по финансовой грамотности. Чем наградили школьников?-13

Надежда Годес, консультант отдела финансовой грамотности Национального банка Беларуси:
Это ежегодно проводимое банком мероприятие, в этом году оно проводится уже девятый раз. Цель основная это популяризация финансовой грамотности, повышение уровня финансовой грамотности, формирование стремления к приобретению знаний в данной области.

Победители областного этапа представят центральный регион на республиканском туре. Он пройдет 9 декабря в Национальном банке Беларуси.

# Образование в Беларуси # общество # Надежда Годес # Илья Котов # Владислав Козело # Евгения Астровлянчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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