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Сказочный сюжет и яркая программа. В Солигорском районе объявили победителя конкурса «Ёлка-фест 2022»

18 ноября 2022 14:17
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Новости Беларуси. Районный этап смотра-конкурса «Елка-фест 2022» прошел в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Гран-при взяла яркая постановка центра творчества детей и молодежи. Команда победителей будет представлять район на области.

Сказочный сюжет и яркая программа. В Солигорском районе объявили победителя конкурса «Ёлка-фест 2022»-1

Несмотря на календарь, который упорно показывает ноябрь, новогодняя суета в Солигорском центре творчества детей и молодежи уже началась. Вовсю идут репетиции праздничной программы. «Время новогодних чудес» – яркая постановка уже взяла Гран-при на районном этапе смотра-конкурса «Елка-фест».

Сказочный сюжет и яркая программа. В Солигорском районе объявили победителя конкурса «Ёлка-фест 2022»-3

Светлана Перепечко, заместитель директора Центра творчества детей и молодежи Солигорского района:
В этом году в смотре участвовали 7 команд – учреждения образования нашего района. Наша команда как победитель будет представлять наш Солигорский район на следующем уже этапе областного конкурса.

# Конкурс # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области

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