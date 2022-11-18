Сказочный сюжет и яркая программа. В Солигорском районе объявили победителя конкурса «Ёлка-фест 2022»
Новости Беларуси. Районный этап смотра-конкурса «Елка-фест 2022» прошел в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Гран-при взяла яркая постановка центра творчества детей и молодежи. Команда победителей будет представлять район на области.
Несмотря на календарь, который упорно показывает ноябрь, новогодняя суета в Солигорском центре творчества детей и молодежи уже началась. Вовсю идут репетиции праздничной программы. «Время новогодних чудес» – яркая постановка уже взяла Гран-при на районном этапе смотра-конкурса «Елка-фест».
Светлана Перепечко, заместитель директора Центра творчества детей и молодежи Солигорского района:
В этом году в смотре участвовали 7 команд – учреждения образования нашего района. Наша команда как победитель будет представлять наш Солигорский район на следующем уже этапе областного конкурса.